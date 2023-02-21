Rabıta Ne Demek? Rabıta Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Rabıta nedir sorusuna cevap bulmak için öncelikle TDK sözlüklerinden yararlanabilirsiniz. Bu sözlükte rabıta kelimesinin yanı sıra Türkçede kullanılan ve daha önce duymadığınız çok sayıda kelimenin anlamını da öğreneceksiniz. Rabıta ne demek, rabıta nasıl yapılır? Bu tür sorular için tasavvuf kaynaklarından da istifade edebilirsiniz. Rabıta kelime anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rabıta Nedir?

Rabıta, Arapça kökenli rabit kelimesinden türemiştir. İki nesnenin birbirine bağlı kalmasını sağlayan aparatlara rabıta denir. Yani rabıta bağlanmak demektir. Tasavvufta da bu kelimenin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bu alanda rabıta, dervişin feyz yolunda bulunarak mürşide bağlanmasını ifade eder. TDK sözlüğünde de rabıta kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu sözlükte rabıta, aşağıdaki anlamlara gelir.

Münasebet

İlgi

Alaka

Tertip

Rabıtanın daha çok tasavvuf alanında kullanıldığını görürsünüz. Yazılan tasavvufi eserlerde de bu kelime yaygın şekilde kullanılır. Bu alanda rabıta bağ ve intisap anlamına gelir.

Rabıta Kelime Anlamı Nedir?

Rabıta kelimesinin anlamı kadar rabıtanın nasıl yapılacağı da merak edilenler arasındadır. Rabıta, kişinin dünya nimetlerinden vazgeçerek Allah'a yönelmesini ifade eder. Bu kapsamda kişi zikir ve ibadetle meşgul olur. Tasavvuf alanında rabıta kelimesinden türeyen kelimeler de vardır. Örneğin rabıta-i mevt, ölümü düşünme, Allah'a hesap vermeye odaklanma demektir. Rabıta kelimesinin kullanıldığı aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.