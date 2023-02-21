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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:28 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:28

Rabıta Ne Demek? Rabıta Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimize yabancı kelimelerden girmiş çok sayıda kelime vardır. Rabıta, Arapçadan dilimize girmiş olan bir kelimedir. Rabıta nedir sorusunun cevabı merak edilenlerden biridir. Rabıtanın nasıl yapıldığı da merak edilir. Rabıta ne demek, rabıta nasıl yapılır? Rabıtanın kelime anlamı ve örnek cümleler incelendiğinde kelime dağarcığınızın da geliştiğini göreceksiniz. Rabıta kelime anlamı nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Rabıta Ne Demek? Rabıta Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Rabıta nedir sorusuna cevap bulmak için öncelikle TDK sözlüklerinden yararlanabilirsiniz. Bu sözlükte rabıta kelimesinin yanı sıra Türkçede kullanılan ve daha önce duymadığınız çok sayıda kelimenin anlamını da öğreneceksiniz. Rabıta ne demek, rabıta nasıl yapılır? Bu tür sorular için tasavvuf kaynaklarından da istifade edebilirsiniz. Rabıta kelime anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rabıta Nedir?

Rabıta, Arapça kökenli rabit kelimesinden türemiştir. İki nesnenin birbirine bağlı kalmasını sağlayan aparatlara rabıta denir. Yani rabıta bağlanmak demektir. Tasavvufta da bu kelimenin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bu alanda rabıta, dervişin feyz yolunda bulunarak mürşide bağlanmasını ifade eder. TDK sözlüğünde de rabıta kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu sözlükte rabıta, aşağıdaki anlamlara gelir.

  • Münasebet
  • İlgi
  • Alaka
  • Tertip

Rabıtanın daha çok tasavvuf alanında kullanıldığını görürsünüz. Yazılan tasavvufi eserlerde de bu kelime yaygın şekilde kullanılır. Bu alanda rabıta bağ ve intisap anlamına gelir.

Rabıta Kelime Anlamı Nedir?

Rabıta kelimesinin anlamı kadar rabıtanın nasıl yapılacağı da merak edilenler arasındadır. Rabıta, kişinin dünya nimetlerinden vazgeçerek Allah'a yönelmesini ifade eder. Bu kapsamda kişi zikir ve ibadetle meşgul olur. Tasavvuf alanında rabıta kelimesinden türeyen kelimeler de vardır. Örneğin rabıta-i mevt, ölümü düşünme, Allah'a hesap vermeye odaklanma demektir. Rabıta kelimesinin kullanıldığı aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Yolda kalan araba rabıta kullanılarak çekildi.
  • Rabıta ile Allah'a yönelerek kendini her daim huzurlu hissediyordu.

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Rabıta Ne Demek? Rabıta Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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