Rak İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Rak İle Biten Kelimeler Listesi

Rak ile biten kelimeler araştırmanızda karşınıza şaşıracağınız ya da aşina olduğunuz çok sayıda kelime çıkabilir. Sonu rak ile biten kelimeler içinde günlük hayatınızda yaygın olarak kullanacağınız çok sayıda kelimenin varlığına da şahit olabilirsiniz. Son hecesi rak olan kelimeler içinden, "rak" harflerinin sadece ek olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detayları öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Rak İle Biten Kelimeler

Türkçe dilinde rak ile biten kısa ya da uzun nitelikli çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelerin bir kısmı aşina olduğunuz ve günlük hayatta yaygın olarak kullandığınız kelimelerdir. Rak ile biten kelimeleri araştırırken aşağıdaki örnekleri baz alabilirsiniz.



Orak

Irak

Frak

Trak

Evrak

Çorak

Çırak

Durak

Bayrak

Bakarak

Albayrak



Yukarıdaki örnekler artırılabilir. Rak ile biten kelimelerin tamamına yazımızda yer veremeyeceğimiz için sadece örnek kelimeleri kullandık. Rak ile biten bazı kelimeler ek şeklinde kullanılmıştır. Örneğin "yaparak, kullanarak, kaçarak" gibi kelimelerde bulunan "rak" eki, işin ne şekilde yapıldığını göstermek için kullanılır. Bu kapsamda kullanımı bulunan çok sayıda kelime ve kelime grubunun Türkçe dil yapısında bulunduğuna şahit olabilirsiniz. Söz konusu kelimelere ve bunların ne şekilde kullanıldığını anlayarak Türkçeyi daha düzgün kullanabilirsiniz. Rak ile biten kelimeleri konuşma dilinde doğru yerde kullanmak çok önemli olduğu gibi yazışma dilinde de bu kelimelerin kullanımı çok önemlidir.