Ramazanın ışığını yakaladılar

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar, aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler gibi ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın öne çıktığı birbirinden güzel kareler çektiler. Azerbaycan, Bakü, Somali, Lübnan, Ürdün, Almanya gibi ülkelerden de yarışmaya katılım sağlandı. Dereceye giren öğrenciler aksiyon kameraları, fotoğraf makinesi, tablet ve kablosuz kulaklıklarla ödüllendirildi.