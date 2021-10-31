Kelime dağarcığı açısından en zengin dillerden biri Türkçede bazı kelimeler yerine eş anlamlı karşılıkları kullanılabilir. Eş anlamlı kelime kullanımları cümlelerin daha etkili ve dikkat çekici olmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda kişilerin günlük hayatta da sık sık kullandıkları kelimelerden biri olan rastlantı kelimesinin eş anlamlıları araştırılan konulardan biridir. Sizler için hazırladığımız yazımızın detaylarında Rastlantı eş anlamlısı nedir? Rastlantı kelimesinin eş anlamlısı hakkında örnek cümleler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

RASTLANTI KELİMESİNİN ANLAMI

Rastlantı kelimesi tesadüf ve karşılaşma ile eş anlamlı bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'nda yer alan tanıma göre istek, kural ve bilgiye dayanmadan, kişilerin isteği dışında meydana gelen durumlardır. Rastlantı kelimesini yazarken dikkat etmek gerekir. Kimi kişiler bu kelimeyi rastlantı olarak kullanabilir. Bu yanlış bir kullanımdır. Kelimenin doğru kullanımı rastlantıdır.

RASTLANTI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Rastlantı kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimelerden biri tesadüfi diğeri ise karşılaşmadır. İki kelimede rastlantı kelimesi gibi beklenmeyen, istek dışı durumlarda gelişen olaylardır. Biri ile yolda yürürken karşılaşmak rastlantı ve tesadüf kelimeleri ile de tanımlanabilir.

RASTLANTI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Yolda yürürken ona rastlayacağını bilmiyordu.

Hayatında gerçekleşen olaylar bir rastlantı sonucu karşısına çıktı.

Bu rastlantıların artması etrafında gelişen olayları sorgulamasına yol açtı.

RASTLANTI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Tesadüf: Tesadüf kelimesi rastlantı kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı karşılığıdır. Günlük hayat içerisinde kişiler en çok bu kelimeyi kullanır.

Tesadüflere her ne kadar inanmasa da bu olanlara mantıklı bir açıklama bulamadı.

Tesadüfen gelişen olaylara her zaman temkinli yaklaşır.

Sınavda tesadüfen geçen gün okuduğu kitaptan soru gelmişti.

Karşılaşma: Kişilerin daha çok beklemedikleri anda gördükleri kişiler ile ilgili yaptıkları anlatımlarda rastlantı yerine kullandıkları kelimedir.