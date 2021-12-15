Rektör Göktaş Araştırma Üniversitesi’nin detaylarını anlattı

YÖK tarafından Türkiye´nin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitelerin uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla başlatılan Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı'na yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı üniversiteler belirlendi. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla; "Araştırma Kapasitesi", "Araştırma Kalitesi" ve "Etkileşim ve İşbirliği" başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı´nda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer aldı.

Gerçekleştirilen törende Fırat Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi seçildiği açıklandı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Araştırma Üniversitesi Beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı. Konu ile ilgili rektör Göktaş, basın toplantısı düzenleyerek araştırma üniversitesinin detaylarını anlattı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2017 yılında yükseköğretim kurulu başkanlığı ülkemizde yüksek öğretimde çeşitliliği artırmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Bu projenin ismi yüksek öğretimde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi. Bu proje çatısı altında üniversiteler iki gruba ayrıldı, bunlardan birinci gruptakiler bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması, ikinci gruptakiler de araştırma odaklı misyon farklılaşması şeklinde. Hocalarımız aday üniversite olmayı bırakın doğrudan araştırma üniversitesi olalım diye çok ciddi bir çaba sarf etmişler ve 2 gün önce yüksek öğretim kurulunda hepimizi sevindiren bir haber kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi bu araştırma odaklı misyon farklılaşması projesinin amacı aslında şudur. Nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliğini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek, üniversitemizi uluslararası alanda daha görünür kılmak. Nitekim bizim iki gün önce yapılan toplantıda da üniversitemizin bu konuda ciddi bir başarı gösterdiğini ve araştırma üniversitesi olma kriterlerini yerine getirdiğini dolayısıyla bu beratı hak ettiği yükseköğretim kurulu başkanlığı tarafından bize bildirdi ve beratımızı almış olduk. Ben bu anlamda hem akademik personelimize, idari personelimize ve Elazığ halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum üniversite yönetimi olarak. Hepsine minnettarız. İnşallah bundaki bundan sonraki süreçte de önümüzde şöyle bir yol var. Tabi araştırma üniversitesi olmak ne kadar zorsa o grubun içerisinde yerinizi muhafaza etmek, daha üst sıralara tırmanmak da ayrıca o kadar zordur. Biz tabii orada eksik kaldığımız noktaları yeniden değerlendirerek yine bir ekip ruhu ile bütün akademisyenlerimiz ile birlikte destek personelimizin yardımlarıyla İnşallah bu eksik kaldığımız ya da puanımızın düşük olduğu noktaları yeniden gözden geçirerek üniversitemiz İnşallah bu araştırmanın üniversiteleri grubunda daha yukarıya taşımak istiyoruz. Bu başarının ilimize, üniversitemize, bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum."