Rektör Hassan, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Prof. Dr. Ümit Hassan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yakın Doğu Ailesi'nin değerli üyesi Prof. Dr. Ümit Hassan'nın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içindeyim. Prof. Dr. Ümit Hassan; bilgeliğiyle, insanlığıyla, akademik başarısıyla 30 yıl boyunca KKTC'ye ve Yakın Doğu Ailesi'ne nice güzellikler kattı. Kendisine verdiği tüm emekler için burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocamızın kendine has yorumu, bilgeliği, insanlığı doğrultusunda bizlere aşıladığı bilgiler ve sözleri hep kulağımızda olacak" dedi.

Konuşmasına "Tarifsiz bir üzüntü ve dolmayacak bir boşluk hissi ile hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getiriyorum. Büyük bir çınarı uğurlarken konuşmak bana düştü" sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dile kolay, 80 yıllık ömrünün tam 30 yılını YDÜ'ye ve KKTC'ye adadı. Bu ülke için çok şey yaptı. Kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel'in en büyük yol arkadaşıydı. Bizlerin ise aksakallısı. Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize" diye konuştu.

Lefkoşa Mezarlığı'nda Prof. Dr. Ümit Hassan için kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı. Prof. Dr. Ümit Hassan Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.