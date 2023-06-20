Rektör Şanlıdağ, Hukuk Fakültesi mezunlarına seslendi

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aileleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Mezun gençlere seslenen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Artık yeni bir dünyaya adım atma zamanınız geldi. Başarınızın haklı gururunu yaşarken, önümüzdeki dönemde taşıyacağınız sorumlulukları da hatırlayın. Sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz" dedi.

YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur da, "Hayatınızdaki dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitimini pandemi ve deprem süreci gibi zor aşamalardan geçerek başarıyla mezun oldunuz" derken, YDÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut ise, "Tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Hayatınızda başarılı olmak için gereken kapasiteye ve bilgiye sahipsiniz" diye konuştu.

Mezunlar adına konuşma yapan fakülte birincisi Mert Yalçın, "Üniversitemizin bize sunduğu fırsatlardan dolayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim ve öğretim sürecimi tamamlamaktan dolayı, oldukça mutluyum" ifadelerini kullanırken, Uluslararası Hukuk Fakültesi birincisi Rebecca Alilo ise "Bugün, bilgi, beceri ve dünyayı fethetme azmiyle donanmış olarak hayatımızda yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yolculuğumuza başlarken, başarının sadece kazandığımız dava sayısı veya kazandığımız ödüllerle ölçülmediğini hatırlayalım. Gerçek başarı, başkalarının yaşamları üzerinde yarattığımız etkide ve toplumlarımıza getirdiğimiz olumlu değişimde yatar" şeklinde konuştu.