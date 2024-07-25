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Giriş Tarihi: 26.7.2024

Rektörden tercih tüyoları: Tek alanda uzmanlaşmayın

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Bingöl, günümüzde meslek tanımlarının değiştiğini belirterek, “Üniversitelerde disiplinlerarası eğitim öne çıktı. Gençler yalnızca tek bir alanda uzmanlaşmak yerine çift ana dal, yan dal ve sertifika gibi çok çeşitliliğe yönlensin” dedi

Rektörden tercih tüyoları: Tek alanda uzmanlaşmayın
Milyonlarca öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Şimdi sıra, önemli bir dönüm noktası olan üniversite tercihinde. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, günümüzde meslek tanımlarının değiştiğini belirterek, "Üniversitelerde disiplinlerarası eğitim öne çıktı. Gençler yalnızca tek bir alanda uzmanlaşmak zorunda değiller. Çift ana dal, yan dal, sertifika ve konsantrasyon programları gibi çeşitli seçeneklerle, farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilirler. Böylece, daha geniş bir kariyer planına sahip olur ve iş dünyasında avantaj elde ederler. Disiplinlerarası eğitim, gençlerin yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerini artırır" dedi. Üniversite adaylarına önemli önerilerde bulunan Bingöl, "Gençlerimiz üniversite tercihlerini yaptıktan sonra, zaman içerisinde seçtikleri alanın kendilerine uygun olmadığını fark edebilirler. Bu çok doğal bir süreçtir. Böyle bir durumda bölümler arası geçiş yapmak isteyebilirler. Bu nedenle, alan değiştirebilecekleri ve kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri bir üniversiteyi tercih etmeleri önemlidir. Yeditepe Üniversitesi olarak, öğrencilerimize, kendilerini keşfetmeleri ve ilgi alanlarını genişletmeleri için gerekli ortamı sağlıyoruz. Böylece, onların gelecekte daha mutlu ve başarılı bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERİ İYİ ARAŞTIRIN
"Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey, onları dinlememiz ve onlara mentörlük etmemiz. Kampüsünde bu kültürü oluşturmuş bir üniversiteyi tercih etmelerini öneriyorum" diyen Bingöl şöyle devam etti: "Her öğrenci başlangıçta kendine bir yol çiziyor. Üniversite seçerken, gitmek istedikleri şehir, üniversite ya da bölüm etkili olabiliyor. Bu aşamada üniversiteleri yerinde görüp incelemelerinde büyük yarar var. Çünkü kendilerini orada nasıl hissedecekleri çok önemli. Aynı zamanda üniversitenin akademik kadrosunu, programlarını, uluslararası bağlantılarını, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşları, yurt dışı öğrenci hareketliliğini ve diğer tüm olanaklarını araştırmalarını öneririm"




PROJELERİN ÖNEMİ
Akademik kadro ve kalitenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Seçmeli derslerin fazlalığı, üniversite seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeridir. Çünkü öğrencilerin kendilerine alan yaratabilecekleri unsurlardan biri de budur. Öğrenciler uluslararası arenada söz sahibi bir üniversitede okumayı tercih etmelidir. Elbette üniversitenin yurt dışı işbirlikleri, Erasmus gibi değişim programları uluslararasılaşmada önemli yer tutar. Öğrenciler uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında yer almalıdır. Üniversite içindeki sosyal olanaklara da dikkat edilmesini de öneren Canan Aykut Bingöl, "Eğitim, sadece akademik bilginin aktarımıyla sınırlı değildir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte sosyalleşebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve farklı disiplinlerden beslenebilecekleri geniş bir kapsam içerir" dedi.

NEDEN YEDİTEPE?
Disiplinler Arası Eğitim ve Güçlü Araştırma Altyapısı: Öğrencilere geniş bir uzmanlaşma ve araştırma olanağı sunar, üniversite-kamu-sanayi iş birliğini teşvik eder.
Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlar: Ulusal ve uluslararası alanda birçok kuruluş tarafından akredite edilmiş bir üniversitedir. Örneğin, Diş Hekimliği Fakültesi, CODA Akreditasyonuna sahiptir. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler ABD diplomasına eşdeğer diploma alırlar.
Kalite Belgeleri: Ulusal ve uluslararası kalite sistem belgelerine sahip olup, lisans programları, hastaneleri ve araştırma laboratuvarlarıyla geniş kapsamlı hizmetler sunar.
Uluslararası Tanınırlık ve İş birlikleri: 400'den fazla Erasmus ve Exchange Öğrenci Değişim Anlaşması ve ABD, Almanya ve Kanada'daki önemli üniversitelerle Çift Diploma programları ile öğrencilere dünya çapında eğitim ve staj fırsatları sunar.
Çok Dilli Eğitim: Eğitim dili İngilizcedir. Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde de eğitim programları sunmaktadır. Ayrıca 8 yabancı dil eğitim olanağıyla öğrencilerin diledikleri dillerde becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Çift Anadal ve Yan Dal Programları: Öğrencilere çift anadal ve yan dal programları ile birden fazla alanda uzmanlaşma fırsatı sunar.
Güçlü Akademik Kadro: Alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilere kaliteli ve nitelikli bir eğitim sunar.
Çağdaş ve Yenilikçi Eğitim: Çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi bir eğitim anlayışını benimser. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve donanımlara sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan ve öz benliğini güçlendirmiş öğrenciler yetiştirir.
Girişimcilik ve İnovasyon: Üniversite, girişimcilik ve inovasyonu teşvik eden programlar ve merkezler ile öğrencilere yenilikçi projeler geliştirme ve kendi işlerini kurma fırsatı sağlar.
Kariyer Gelişimi ve Staj Olanakları: Öğrencilere meslek hayatının simülasyonunu sunar ve staj olanaklarıyla iş dünyasıyla erken tanışma fırsatı sağlar. Bu sayede, mezunlar iş dünyasına daha hazır ve yetkin olarak adım atar.
Mezun Başarısı: Yeditepe Üniversitesinin mezunları, aldıkları eğitim sayesinde kısa sürede iş bulabilir, girişimcilik becerileri sayesinde kendi işlerini kurabilir ve kariyer yolculuklarında emin adımlarla hızla yükselebilir.
Güçlü Mezun Ağı: Güçlü bir mezun ağına sahiptir. Bu ağ, mezunların kariyer gelişiminde ve profesyonel hayatta önemli bir destek sağlar.
Sürdürülebilir Kampüs: Yeşil kampüsüyle sürdürülebilir yaşamı destekler ve uluslararası sürdürülebilirlik ağlarının önemli üyelerinden biridir.
Spor ve Sağlık Tesisleri: Üniversite, modern spor ve sağlık tesisleri ile öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını destekler. Spor salonları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri gibi olanaklar mevcuttur.
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler: Üniversite, 49 öğrenci kulübü ve 38 branşta faaliyet gösteren 55 spor takımı ile geniş sosyal ve kültürel olanaklar sunar. Öğrenciler, kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında birçok etkinliğe katılabilir ve topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir.
Teknolojik Altyapı: Güncel altyapıya sahip laboratuvarları, atölyeleri, kütüphaneleri ve derslikleriyle öğrenme ortamı sunar.
Topluma Katkı ve Sosyal Sorumluluk: Üniversite, toplum yararına projeler geliştirir ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirir. Öğrenciler, topluma katkıda bulunacak projelerde aktif rol alabilirler.
Öğrenci Destek Hizmetleri: Öğrencilere akademik, kariyer ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunarak onların her alanda desteklenmesini sağlar.
Uluslararası Öğrenci Profili: Üniversite, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle zengin bir kültürel çeşitlilik sunar. Bu, öğrencilerin küresel bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.
Burs Olanakları: Öğrencilere yurt, yemek, ulaşım vb. gibi burs olanakları sunar.
Güvenli Kampüs: Güvenli ve konforlu bir kampüs ortamı sunar. Öğrenciler, kampüs içinde rahatça yaşayabilir ve eğitimlerine odaklanabilirler.

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Rektörden tercih tüyoları: Tek alanda uzmanlaşmayın
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