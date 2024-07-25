Rektörden tercih tüyoları: Tek alanda uzmanlaşmayın

Milyonlarca öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Şimdi sıra, önemli bir dönüm noktası olan üniversite tercihinde. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, günümüzde meslek tanımlarının değiştiğini belirterek, "Üniversitelerde disiplinlerarası eğitim öne çıktı. Gençler yalnızca tek bir alanda uzmanlaşmak zorunda değiller. Çift ana dal, yan dal, sertifika ve konsantrasyon programları gibi çeşitli seçeneklerle, farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilirler. Böylece, daha geniş bir kariyer planına sahip olur ve iş dünyasında avantaj elde ederler. Disiplinlerarası eğitim, gençlerin yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerini artırır" dedi. Üniversite adaylarına önemli önerilerde bulunan Bingöl, "Gençlerimiz üniversite tercihlerini yaptıktan sonra, zaman içerisinde seçtikleri alanın kendilerine uygun olmadığını fark edebilirler. Bu çok doğal bir süreçtir. Böyle bir durumda bölümler arası geçiş yapmak isteyebilirler. Bu nedenle, alan değiştirebilecekleri ve kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri bir üniversiteyi tercih etmeleri önemlidir. Yeditepe Üniversitesi olarak, öğrencilerimize, kendilerini keşfetmeleri ve ilgi alanlarını genişletmeleri için gerekli ortamı sağlıyoruz. Böylece, onların gelecekte daha mutlu ve başarılı bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.
ÜNİVERSİTELERİ İYİ ARAŞTIRIN
"Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey, onları dinlememiz ve onlara mentörlük etmemiz. Kampüsünde bu kültürü oluşturmuş bir üniversiteyi tercih etmelerini öneriyorum" diyen Bingöl şöyle devam etti: "Her öğrenci başlangıçta kendine bir yol çiziyor. Üniversite seçerken, gitmek istedikleri şehir, üniversite ya da bölüm etkili olabiliyor. Bu aşamada üniversiteleri yerinde görüp incelemelerinde büyük yarar var. Çünkü kendilerini orada nasıl hissedecekleri çok önemli. Aynı zamanda üniversitenin akademik kadrosunu, programlarını, uluslararası bağlantılarını, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşları, yurt dışı öğrenci hareketliliğini ve diğer tüm olanaklarını araştırmalarını öneririm"
PROJELERİN ÖNEMİ
Akademik kadro ve kalitenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Seçmeli derslerin fazlalığı, üniversite seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeridir. Çünkü öğrencilerin kendilerine alan yaratabilecekleri unsurlardan biri de budur. Öğrenciler uluslararası arenada söz sahibi bir üniversitede okumayı tercih etmelidir. Elbette üniversitenin yurt dışı işbirlikleri, Erasmus gibi değişim programları uluslararasılaşmada önemli yer tutar. Öğrenciler uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında yer almalıdır. Üniversite içindeki sosyal olanaklara da dikkat edilmesini de öneren Canan Aykut Bingöl, "Eğitim, sadece akademik bilginin aktarımıyla sınırlı değildir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte sosyalleşebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve farklı disiplinlerden beslenebilecekleri geniş bir kapsam içerir" dedi.
NEDEN YEDİTEPE?
Disiplinler Arası Eğitim ve Güçlü Araştırma Altyapısı:
Öğrencilere
geniş bir uzmanlaşma ve araştırma
olanağı sunar, üniversite-kamu-sanayi
iş birliğini teşvik eder.
Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlar:
Ulusal ve uluslararası alanda
birçok kuruluş tarafından akredite
edilmiş bir üniversitedir. Örneğin, Diş
Hekimliği Fakültesi, CODA Akreditasyonuna
sahiptir. Yeditepe Üniversitesi'nden
mezun olan öğrenciler ABD
diplomasına eşdeğer diploma alırlar.
Kalite Belgeleri:
Ulusal ve uluslararası
kalite sistem belgelerine sahip
olup, lisans programları, hastaneleri
ve araştırma laboratuvarlarıyla geniş
kapsamlı hizmetler sunar.
Uluslararası Tanınırlık ve İş birlikleri:
400'den fazla Erasmus ve
Exchange Öğrenci Değişim Anlaşması
ve ABD, Almanya ve Kanada'daki
önemli üniversitelerle Çift Diploma
programları ile öğrencilere dünya çapında
eğitim ve staj fırsatları sunar.
Çok Dilli Eğitim:
Eğitim dili
İngilizcedir. Almanca, Fransızca
ve Rusça dillerinde de
eğitim programları sunmaktadır.
Ayrıca 8 yabancı
dil eğitim olanağıyla
öğrencilerin diledikleri
dillerde becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olur.
Çift Anadal ve Yan Dal Programları:
Öğrencilere
çift anadal ve yan dal programları
ile birden fazla alanda uzmanlaşma
fırsatı sunar.
Güçlü Akademik Kadro:
Alanında uzman ve deneyimli
akademik kadrosu
ile öğrencilere kaliteli ve
nitelikli bir eğitim sunar.
Çağdaş ve Yenilikçi Eğitim:
Çağdaş, araştırmacı
ve yenilikçi bir eğitim anlayışını
benimser. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu
nitelik ve donanımlara sahip,
teknolojiye hakim, dünya kültürünü
tanıyan ve öz benliğini güçlendirmiş
öğrenciler yetiştirir.
Girişimcilik ve İnovasyon:
Üniversite,
girişimcilik ve inovasyonu
teşvik eden programlar ve merkezler
ile öğrencilere yenilikçi projeler geliştirme
ve kendi işlerini kurma fırsatı
sağlar.
Kariyer Gelişimi ve Staj Olanakları:
Öğrencilere meslek hayatının
simülasyonunu sunar ve staj olanaklarıyla
iş dünyasıyla erken tanışma
fırsatı sağlar. Bu sayede, mezunlar iş
dünyasına daha hazır ve yetkin olarak
adım atar.
Mezun Başarısı:
Yeditepe
Üniversitesinin mezunları, aldıkları
eğitim sayesinde kısa sürede iş bulabilir,
girişimcilik becerileri sayesinde
kendi işlerini kurabilir ve kariyer
yolculuklarında emin adımlarla hızla
yükselebilir.
Güçlü Mezun Ağı:
Güçlü bir mezun
ağına sahiptir. Bu ağ, mezunların
kariyer gelişiminde ve profesyonel
hayatta önemli bir destek sağlar.
Sürdürülebilir Kampüs:
Yeşil
kampüsüyle sürdürülebilir yaşamı
destekler ve uluslararası sürdürülebilirlik
ağlarının önemli üyelerinden
biridir.
Spor ve Sağlık Tesisleri:
Üniversite,
modern spor ve sağlık tesisleri ile
öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını
destekler. Spor salonları, yüzme
havuzları ve sağlık merkezleri gibi
olanaklar mevcuttur.
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler:
Üniversite, 49 öğrenci kulübü ve
38 branşta faaliyet gösteren 55 spor
takımı ile geniş sosyal ve kültürel
olanaklar sunar. Öğrenciler, kültür,
sanat, bilim ve spor alanlarında birçok
etkinliğe katılabilir ve topluma dokunan
sosyal sorumluluk projelerinde
yer alabilir.
Teknolojik Altyapı:
Güncel
altyapıya sahip laboratuvarları, atölyeleri,
kütüphaneleri ve derslikleriyle
öğrenme ortamı sunar.
Topluma Katkı ve Sosyal Sorumluluk:
Üniversite, toplum yararına
projeler geliştirir ve sosyal sorumluluk
bilinci yüksek bireyler yetiştirir.
Öğrenciler, topluma katkıda bulunacak
projelerde aktif rol alabilirler.
Öğrenci Destek Hizmetleri:
Öğrencilere
akademik, kariyer ve psikolojik
danışmanlık hizmetleri sunarak
onların her alanda desteklenmesini
sağlar.
Uluslararası Öğrenci Profili:
Üniversite, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle
zengin bir kültürel çeşitlilik
sunar. Bu, öğrencilerin küresel bir bakış
açısı kazanmalarına yardımcı olur.
Burs Olanakları:
Öğrencilere
yurt, yemek, ulaşım vb. gibi burs olanakları
sunar.
Güvenli Kampüs:
Güvenli ve
konforlu bir kampüs ortamı sunar.
Öğrenciler, kampüs içinde rahatça
yaşayabilir ve eğitimlerine odaklanabilirler.