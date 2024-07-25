Rektörden tercih tüyoları: Tek alanda uzmanlaşmayın

Milyonlarca öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Şimdi sıra, önemli bir dönüm noktası olan üniversite tercihinde. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, günümüzde meslek tanımlarının değiştiğini belirterek, "Üniversitelerde disiplinlerarası eğitim öne çıktı. Gençler yalnızca tek bir alanda uzmanlaşmak zorunda değiller. Çift ana dal, yan dal, sertifika ve konsantrasyon programları gibi çeşitli seçeneklerle, farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilirler. Böylece, daha geniş bir kariyer planına sahip olur ve iş dünyasında avantaj elde ederler. Disiplinlerarası eğitim, gençlerin yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerini artırır" dedi. Üniversite adaylarına önemli önerilerde bulunan Bingöl, "Gençlerimiz üniversite tercihlerini yaptıktan sonra, zaman içerisinde seçtikleri alanın kendilerine uygun olmadığını fark edebilirler. Bu çok doğal bir süreçtir. Böyle bir durumda bölümler arası geçiş yapmak isteyebilirler. Bu nedenle, alan değiştirebilecekleri ve kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri bir üniversiteyi tercih etmeleri önemlidir. Yeditepe Üniversitesi olarak, öğrencilerimize, kendilerini keşfetmeleri ve ilgi alanlarını genişletmeleri için gerekli ortamı sağlıyoruz. Böylece, onların gelecekte daha mutlu ve başarılı bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu."Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey, onları dinlememiz ve onlara mentörlük etmemiz. Kampüsünde bu kültürü oluşturmuş bir üniversiteyi tercih etmelerini öneriyorum" diyen Bingöl şöyle devam etti: "Her öğrenci başlangıçta kendine bir yol çiziyor. Üniversite seçerken, gitmek istedikleri şehir, üniversite ya da bölüm etkili olabiliyor. Bu aşamada üniversiteleri yerinde görüp incelemelerinde büyük yarar var. Çünkü kendilerini orada nasıl hissedecekleri çok önemli. Aynı zamanda üniversitenin akademik kadrosunu, programlarını, uluslararası bağlantılarını, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşları, yurt dışı öğrenci hareketliliğini ve diğer tüm olanaklarını araştırmalarını öneririm"Akademik kadro ve kalitenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Seçmeli derslerin fazlalığı, üniversite seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeridir. Çünkü öğrencilerin kendilerine alan yaratabilecekleri unsurlardan biri de budur. Öğrenciler uluslararası arenada söz sahibi bir üniversitede okumayı tercih etmelidir. Elbette üniversitenin yurt dışı işbirlikleri, Erasmus gibi değişim programları uluslararasılaşmada önemli yer tutar. Öğrenciler uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında yer almalıdır. Üniversite içindeki sosyal olanaklara da dikkat edilmesini de öneren Canan Aykut Bingöl, "Eğitim, sadece akademik bilginin aktarımıyla sınırlı değildir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte sosyalleşebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve farklı disiplinlerden beslenebilecekleri geniş bir kapsam içerir" dedi.Öğrencileregeniş bir uzmanlaşma ve araştırmaolanağı sunar, üniversite-kamu-sanayiiş birliğini teşvik eder.Ulusal ve uluslararası alandabirçok kuruluş tarafından akrediteedilmiş bir üniversitedir. Örneğin, DişHekimliği Fakültesi, CODA Akreditasyonunasahiptir. Yeditepe Üniversitesi'ndenmezun olan öğrenciler ABDdiplomasına eşdeğer diploma alırlar.Ulusal ve uluslararasıkalite sistem belgelerine sahipolup, lisans programları, hastanelerive araştırma laboratuvarlarıyla genişkapsamlı hizmetler sunar.400'den fazla Erasmus veExchange Öğrenci Değişim Anlaşmasıve ABD, Almanya ve Kanada'dakiönemli üniversitelerle Çift Diplomaprogramları ile öğrencilere dünya çapındaeğitim ve staj fırsatları sunar.Eğitim diliİngilizcedir. Almanca, Fransızcave Rusça dillerinde deeğitim programları sunmaktadır.Ayrıca 8 yabancıdil eğitim olanağıylaöğrencilerin diledikleridillerde becerilerini geliştirmelerineyardımcı olur.Öğrencilereçift anadal ve yan dal programlarıile birden fazla alanda uzmanlaşmafırsatı sunar.Alanında uzman ve deneyimliakademik kadrosuile öğrencilere kaliteli venitelikli bir eğitim sunar.Çağdaş, araştırmacıve yenilikçi bir eğitim anlayışınıbenimser. İş dünyasının ihtiyaç duyduğunitelik ve donanımlara sahip,teknolojiye hakim, dünya kültürünütanıyan ve öz benliğini güçlendirmişöğrenciler yetiştirir.Üniversite,girişimcilik ve inovasyonuteşvik eden programlar ve merkezlerile öğrencilere yenilikçi projeler geliştirmeve kendi işlerini kurma fırsatısağlar.Öğrencilere meslek hayatınınsimülasyonunu sunar ve staj olanaklarıylaiş dünyasıyla erken tanışmafırsatı sağlar. Bu sayede, mezunlar işdünyasına daha hazır ve yetkin olarakadım atar.YeditepeÜniversitesinin mezunları, aldıklarıeğitim sayesinde kısa sürede iş bulabilir,girişimcilik becerileri sayesindekendi işlerini kurabilir ve kariyeryolculuklarında emin adımlarla hızlayükselebilir.Güçlü bir mezunağına sahiptir. Bu ağ, mezunlarınkariyer gelişiminde ve profesyonelhayatta önemli bir destek sağlar.Yeşilkampüsüyle sürdürülebilir yaşamıdestekler ve uluslararası sürdürülebilirlikağlarının önemli üyelerindenbiridir.Üniversite,modern spor ve sağlık tesisleri ileöğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlığınıdestekler. Spor salonları, yüzmehavuzları ve sağlık merkezleri gibiolanaklar mevcuttur.Üniversite, 49 öğrenci kulübü ve38 branşta faaliyet gösteren 55 sportakımı ile geniş sosyal ve kültürelolanaklar sunar. Öğrenciler, kültür,sanat, bilim ve spor alanlarında birçoketkinliğe katılabilir ve topluma dokunansosyal sorumluluk projelerindeyer alabilir.Güncelaltyapıya sahip laboratuvarları, atölyeleri,kütüphaneleri ve derslikleriyleöğrenme ortamı sunar.Üniversite, toplum yararınaprojeler geliştirir ve sosyal sorumlulukbilinci yüksek bireyler yetiştirir.Öğrenciler, topluma katkıda bulunacakprojelerde aktif rol alabilirler.Öğrencilereakademik, kariyer ve psikolojikdanışmanlık hizmetleri sunarakonların her alanda desteklenmesinisağlar.Üniversite, farklı ülkelerden gelen öğrencilerlezengin bir kültürel çeşitliliksunar. Bu, öğrencilerin küresel bir bakışaçısı kazanmalarına yardımcı olur.Öğrencilereyurt, yemek, ulaşım vb. gibi burs olanaklarısunar.Güvenli vekonforlu bir kampüs ortamı sunar.Öğrenciler, kampüs içinde rahatçayaşayabilir ve eğitimlerine odaklanabilirler.