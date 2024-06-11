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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:59 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:59

Renk Eş Anlamlısı Nedir? Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler aynı veya benzer anlamlara sahip olan kelimelerdir. Bu kelimelerin yazılışları farklılık gösterse bile anlamları aynıdır. Eş anlamlı kelimeler dilimize anlam yönünden çeşitlilik ve zenginlik katar. Bu sayede ifadelerinizi birçok farklı şekilde zenginleştirebilirsiniz. Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız renk kelimesi de eş anlamlı kelimler arasındadır. Renk eş anlamlısı nedir, renk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler verebiliriz.

Renk Eş Anlamlısı Nedir? Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Mecaz olarak nitelik ve çeşitlilik anlamında kullanılan renk kelimesi TDK tarafından cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre renk kelimesi gerçek anlam ve mecaz anlam olarak birçok farklı anlamda kullanılabilmektedir. Renk kelimesinin eş anlamlısı da bağlama göre cümle içerisinde kullanılabilir. Renk eş anlamlısı nedir, renk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler vererek ifadelerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Renk Eş Anlamlısı Nedir?

Renk kelimesinin eş anlamlısı elvan kelimesidir

Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız ve birçok farklı anlama sahip olan renk kelimesinin eş anlamlısı elvan kelimesidir. Elvan kelimesi renkler ve türlü renklerde olan anlamına gelir.

Renk Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

  • Pazar yerinde elmalar elvan elvan etrafa saçılmıştı.
  • Renk renk boyalar aldı hayalindeki resmi yapmak için.
  • Bahçedeki çiçekler elvan elvan açmışlardı.
  • İki gündür yüzünde renk yoktu ve çok stresliydi.

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Renk Eş Anlamlısı Nedir? Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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