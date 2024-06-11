Renk Eş Anlamlısı Nedir? Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Mecaz olarak nitelik ve çeşitlilik anlamında kullanılan renk kelimesi TDK tarafından cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre renk kelimesi gerçek anlam ve mecaz anlam olarak birçok farklı anlamda kullanılabilmektedir. Renk kelimesinin eş anlamlısı da bağlama göre cümle içerisinde kullanılabilir. Renk eş anlamlısı nedir, renk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler vererek ifadelerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Renk Eş Anlamlısı Nedir?

Renk kelimesinin eş anlamlısı elvan kelimesidir

Renk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız ve birçok farklı anlama sahip olan renk kelimesinin eş anlamlısı elvan kelimesidir. Elvan kelimesi renkler ve türlü renklerde olan anlamına gelir.

Renk Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı