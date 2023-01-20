Resmi karne töreninde bir ilk: Bakan Özer o öğrencileri unutmadı

51 HASTANEDE EĞİTİM

Bakan Özer, Türkiye'nin okullaşma oranlarını kısa sürede yüzde 95'in üzerine çıkaran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı olan, hastanede tedavi gören çocukları ihmal etmeyen, hastalığından dolayı evde kalan çocuklara da öğretmen göndererek eğitim hizmetini sunan bir eğitim sistemine sahip olduğunu anlatan Özer, bu kapsamda bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturdukları sınıflardaki öğrencilere karnelerini verdiklerini ifade etti. Özer, öğrencileri kutlayarak acil şifalar dilediğini bildirdi. Bakanlık olarak 51 hastanede daha sınıfların olduğunu ve ihtiyaç olunan her noktaya eğitim hizmetini sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özer, karnelerini alan 19 milyon öğrenciyi kutlayıp iyi tatiller dilerken, öğretmenleri de fedakârlıklarından dolayı tebrik etti.

ÖĞRENCİLERE 2 TATİL HEDİYESİ

Öğrencilere yarıyıl tatili nedeniyle iki sürprizleri olduğunu belirten Özer "Bir tanesi karne alan tüm öğrencilerimize kitap hediye ettik. 81 ilde, 922 ilçede, tüm öğrencilerimize karneyle birlikte bir kitap verildi. Dolayısıyla öğrencilerimizden istirhamımız kendilerine hediye edilen kitapları 15 gün içinde okumalarıdır" dedi. Geçen yaz ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce yaz kursu açtıklarını ve bu kurslardan yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığını hatırlatan Özer, ikinci sürpriz olarak bu sene de iki haftalık bilim, sanat, matematik ve İngilizce kursu açtıklarını söyledi.

OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK

Bakan Özer, 6 Şubat'tan itibaren tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verileceğini hatırlatarak ''Milli Eğitim Bakanlığı bir sosyal devlet olmanın tüm imkânlarını vatandaşlıkları için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyor. Bir de ortaöğretimdeki seçmelerle ilgili bir uzatma haberimiz var. 31 Ocak'a kadar öğrencilerimiz derslerini seçeceklerdi. Bunu 10 Şubat'a kadar uzatıyoruz. Ben tekrar bu hastanedeki süreçleri başarıyla yürüten Sayın Valimize, Başhekimimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum" diye konuştu.