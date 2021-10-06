Roma Rakamları Nelerdir? Romen Rakamları (Sayıları) Nasıl Yazılır?

Roma rakamları belli başlı kurallara göre oluşturulan sayısal bir sistemdir. Yazılırken aynı harf üç kezden daha fazla tekrar edilmemektedir. Bunun sonucunda da 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının modern zamanlarda daha sık kullanılan, küçük değerli sembollerin büyük değerli sembollerin soluna yazıldığında değerlerinin çıkarılmasına dayanan, farklı yazılış şekilleri de vardır.

ROMA RAKAMLARI

Roma rakamları diğer rakamlardan farklı olmasının en temel sebebi Latin harfleri ile yazılmasıdır. 3. sınıftan itibaren öğrenmeye başladığımız Roma rakamları tarihleri yazarken ve resmi yazışmalarda kullanılmaya devam ediliyor.

Romen rakamlarının 1'den 20'ye kadar yazılışı şu şekilde:

1 - I

2- II

3- III

4- IV (Roma rakamları yazılırken aynı rakam 4 kez üst üste kullanılmaz. Bu nedenle 4 rakamı ''IIII'' şeklinde yazılamaz. Onun yerine ''IV'' kullanılır.)

5- V

6- VI

7- VII

8- VIII

9- IX

10- X

11- XI

12- XII

13-XIII

14- XIV

15-XV

16-XVI

17- XVII

18-XVIII

19 - XIX

20- XX

ROMEN RAKAMLARI

Roma rakamlarının bir diğer ismi Romen rakamlarıdır. Romen rakamlarına örnek vermek gerekirse;

XIV = 14

XXIV = 24

XXXII = 32

XXXXVIII = 48 (XLVIII olarak da yazılabilir. L, X'ten sonra geldiğinde 50'den 10 eksik anlamını taşıdığından 40 sayısına tekabül eder.)

LX = 60

LXVIII = 68

XCVI = 96

CLIX = 159

CCXVII = 217

DCCXCIII = 793

Roma rakamları yazılırken aynı harf üç kezden daha fazla tekrar edilmemektedir. Bunun sonucunda da 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının modern zamanlarda daha sık kullanılan, küçük değerli sembollerin büyük değerli sembollerin soluna yazıldığında değerlerinin çıkarılmasına dayanan, farklı yazılış şekilleri vardır. Bunlara örnek verelim:

Roma rakamları ile

IV

IX

XL

XC

CD

CM

Batı Arap rakamları ile

4

9

40

90

400

900

Yukarıdaki kuralla devam edilirse; Roma rakamları ile yazılabilecek karakter sayısı açısından en uzun sayının 3888 (MMMDCCCLXXXVIII) olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Roma rakamlarında M'den büyük bir rakam olmadığından l000'den sonraki sayılarda bu kural geçerli olmadığı da anlaşılır.

Örnek vermek gerekirse 4000, MMMM şeklinde yazılır. Soldaki rakamı sağdakinden çıkarıp yeni bir sayı elde etme yöntemi, sayıların okunuşunda ve dört işlemin uygulamalarında çeşitli karışıklıklara yol açmaktadır. Yine örmek vermek gerekirse 1999'u gösteren MCMXCIX sayısının okunabilmesi için M CM XC IX biçiminde ayrılması gerekir. Burada M 1000'i, CM 900'ü (1000-100), XC 90'ı (100-10), IX ise 9'u (10-1) gösterir.

Roma sayılarında büyük sayıların gösterimi şu şekildedir:

V = 5.000

X = 10.000

L = 50.000

C = 100.000

D = 500.000

M = 1.000.000

Roma sayıları kullanım alanları:

Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.

Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.

Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.

Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.

Roma rakamları 20'den sonrası:

21 - XXI

22- XXII

23- XXIII

24- XIV

25- XV

26- XVI

27- XVII

28-XXVIII

29- XXIX

30 - Romen rakamlarında 30 sayısının karşılığı XXX'dir. Ancak aynı rakamların 4 kez yazılması kurallara aykırı olduğu için 40 sayısı ''XXXX'' şeklinde yazılamaz. Bunun yerine ''XL'' kullanılır

33 - XXXIII

36- XXXVI

38- XXXVIII

41 - XLI

43- XLIII

45- XLV

47 - XLVII

48- XLVIII

51 - LI

52 - LII

52 - LII

55 - LV

57 - LVII

59 - LIX

60 - LX - X (10) L rakamlarının sağ kısmına getirildiği için 50 + 10 = 60

61 - LXI

63 - LXIII

66- LXVI

69 - LXIX

70 - LXX - 50 + 10 + 10 = 70

71 - LXXI

73 - LXXIII

76 - LXXVI

78- LXXVIII

79 - LXXIX

80 - LXXX - 50 + 10 + 10 + 10 = 80

81 - LXXXI

84 - LXXXIV

87 - LXXXVII

88 - LXXXVIII

89 - LXXXIX

90 - Roma Rakamlarında 100 yazmak için ''C'' harfi kullanılır. 90 sayısını yazmak için de bu harfin yanına X getirilir.

XC - 100 - 10 = 90

91 - XCI

94 - XCIV

95 - XCV

97 - XCVII

98 - XCVIII

99 - XCIX

101- CI

120 - CXX

122 - CXXII

125 - CXXV

150 - CL

152 - CLII

155 - CLV

160 - CLX

200 - CC

300 - CCC

500 - D

1000 - M

1100 - MC

1500 - MD

1550 - MDL

1600 - MDC

2000 - MM

2100 - MMC

2200 - MMCC

2300 - MMCCC