Roman kelimesi Türkçeye Latinceden girmiştir ve 16. Yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Roman kelimesinin eş anlamlı karşılıkları olsa da günlük hayatta roman olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak kişiler yine de roman kelimesinin eş anlamlı karşılıklarını merak eder. Türk edebiyatında mesnevi olarak karşımıza çıkan romanın ilk örnekleri çağdaş edebiyat ile birlikte Türkçede de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İşte roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevapları.

ROMAN KELİMESİNİN ANLAMI

Roman kelimesinin anlamı kişilerin ya da grupların hayali ya da gerçek olayları duygusali kronolojik ve belirli bir olay örgüsü ile anlattığı uzun edebi türdür. Romanlar genel olarak kurgusal olayları ele alsa da yaşanmış hikayeleri de kaleme alabilir. Türk edebiyatındaki ilk roman Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah eseridir. Olay örgüsü çok önemli olan romanlarda giriş, gelişme ve sonuç bulunmalıdır. Roman kelimesi aynı zamanda mecazi anlamda da kişiler tarafından kullanılır. Hayatım roman gibi bir cümle bu kullanıma örnektir.

ROMAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Roman kelimesinin iki eş anlamı vardır. Bunlardan birisi halk arasında da bilinen uzun öyküdür. Uzun öykü olarak tanımlanmasının nedeni gerçek ya da kurgusal olayların giriş, gelişme ve sonuç gibi zamansal bir olay örgüsü ile detaylı bir şekilde anlatılmasıdır. Diğer eş anlamlı karşılığı ise Novelladır. Novella halk arasında bilinen ve sık kullanılan eş anlamlısı olmadığı için cümle içinde kullanımda dikkat çekmektedir.

ROMAN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Yazdığı romanlar ile kısa sürede okuyucuların ilgisini çekti.

Hayatın içinden romanlar yazarak kendini okuyucularına ispatladı.

Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı romanını sonunda bitirerek rahatladı.

ROMAN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Uzun öykü:

Yeni yazdığı uzun öykü ile okuyucuyu derinden etkileyeceğine inanıyor.

Uzun öyküler çocukların olay örgüsüne hakim olmasına katkı sağlıyor.

Novella:

Yazar, yeni novellasında gerçek hayattan hikâyeleri okuyucuyla buluşturuyor.