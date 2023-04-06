Rotor Nedir? Motorda Rotor Ne Demek Ve Ne İşe Yarar?

Rotor nedir genellikle fizik dalında bulunan ya da ilgilenen kişilerin ilgilendiği bir konu olmuştur. Rotorun ne olduğuna bir fikir oluşması için ilk bilinmesi gereken şey rotor ne demek olmalıdır. Haberimizin devamında rotor nedir sorusuna dair tüm cevapları bulabilirsiniz.

Rotor Nedir?

Rotor makinelerdeki dönen kısımları belirtmek için kullanılan bir tanımdır. Başka bir mekanik düzeneğin anlatımını belirtilmesi için kullanılan bu terim, bir mil ve aks etrafında farklı konumlandırılmış mekanik düzenekleri gösterir. Rotor birçok mekanik yapıların içinde yer almaktadır. Bunların başında Asenkron motoru, balans makinası, elektrik motorunda ve elektrik jeneratöründe gibi birçok elektromanyetik sistemlerin hareketli olan elemanları arasında yer alır.

Motorda Rotor Ne Demek?

Rotor, birçok çeşit motorda farklı türleri ve prensipleri vardır. Asenkron motorlarda "Sargılı Rotor" ve "Kısa Devreli Rotor" olarak karşımıza çıkmaktadır. Sargılı rotorun bir diğer adı bilezikli rotor iken kısa devreli rotor için sincap kafesli rotor tabiri de kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda kutup ve silindirik yapıda rotorlar da vardır. Bunlar genellikle jeneratör ve alternatörde bulunur. Ayrıca düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmeye yarayan DC motorlarında da bulunur.

Rotor Ne İşe Yarar?

Rotorların çalışma prensibi genel olarak manyetik bir alan oluşturup enerjiye dönüştürmek ve alternatif bir akım üzerinde uygulanmaktadır. Asenkron motorların dönen bölümüne rotor denmektedir ve bu düzeneği oluşturan bir modüldür. Rotor dönmesiyle sargılarının ve kendi ekseninde bir tork üreterek manyetik alan oluşturarak dönme hareketi sağlanır. Manyetik alan ve senkron neticesiyle dönme sağlandığından rotor hızı arttıkça, kayma döngüsü de azalış gösterir. Bu ilişki birbiriyle ters orantılıdır. Bu sebepten ötürü gücü, harekete geçirmek için ve pervanelerin hareketinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle pervane sistemine sahip olan taşıtlarda önemi büyüktür. Helikopter pervanelerinde yatay ve dikey eksende rahat hareket etmesini sağlar. Ayrıca gemi pervanelerinde bulunan rotor, gemilerin rahatça hareket etmesini de sağlamaktadır.