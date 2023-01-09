Ruhsati Kimdir? Aşık Ruhsati Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Ruhsati kimdir araştırmasında Aşık Ruhsati şiirleri ile paralel araştırma yapmanız gerekir. Ruhsati kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı sorusu da merak edeceğiniz konular arasındadır. Ruhsati eserleri birçok yazara da ilham kaynağı olmuştur. Ruhsati Edebi Kişiliği, kendine has ve özeldir. Yazılan eserlerin duygu yüklü olduğu ve edebi değerinin olduğu dikkat çeker. Ruhsati taşlamaları ile ilgili merak ettiğiniz hususlar yazımızın devamında.

Ruhsati Kimdir?

Ruhsati, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş Bucağı'nda dünyaya gelmiştir. Kendisi yoksul bir aileye mensup olarak 1856 yılında doğmuştur. Vefatı da yine aynı bucakta 1899 yılında olmuştur. Uhsati adından önce Cehdi ve İcadi takma adlarını kullanmıştır. Fakat edebiyat dünyasında öne çıkması Ruhsati takma adı ile olmuştur. 16 yaşına kadar Deliktaş'ta kalmış olan Ruhsati, Kusuri'den saz dersi almış okur-yazarlığı ise Feryadi'den öğrenmiştir.

Ruhsati, Bektaşi tarikatına mensup bir şairdir. Toplam 4 kez evlenmiş olup toplam 23 çocuğu vardır. Eş ve evlat acısı gibi çok sayıda acı yaşamıştır. Eserlerinde de bu hissiyatın etkisinin olduğu görülür. Hayatı boyunca bir yandan sazı ile Anadolu'da gezerken bir yandan da şiirler yazmıştır. Bunun yanında değirmencilik ve duvarcılık yapmıştır.

Ruhsati, bir Bektaşi dervişidir. Öğretici şiirlerin yanı sıra yalın, söyleyiş ustalığı gerektiren halk şiirlerinde de çok üstün özelliklere sahiptir. Şiirlerinde özellikle koşma türündeki eserlerin varlığı dikkat çeker. Toplumsal olaylara, taşlama türündeki eserlerle yaklaşmış ve bu anlamda büyük beğeni kazanmıştır.

Ruhsati Eserleri

Ruhsati, yaşadığı dönemde çok sayıda esere imza atmıştır. Bu eserler ağırlıklı olarak şiir ve taşlama türündedir. Aşağıdaki örnekte verilen dizeler Ruhsati'ye ait olup vasiyeti üzerine mezar taşına da yazılmıştır.

"Hakkım helâl olsun eşim dostuma

Bir belli taş dikin başım üstüne

Bir gün devir döner belirsiz olur"