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Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:23 Son Güncelleme: 30.5.2022 16:31

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Gazeteciliği” tartışıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Gazeteciliği” tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen panelde ”Rusya-Ukrayna Savaşı” bağlamında “barış gazeteciliği” akademisyen ve gazeteciler tarafından masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder’in yaptığı çevrimiçi panele, akademisyen Prof. Dr. Sevda Alankuş ile gazeteciler Hakan Aksay, Işın Elçin ve Cenk Mutluyakalı konuşmacı olarak katıldı.

Moderatör Yrd. Doç. Dr. Özejder, panelin açılış konuşmasında, Rusya – Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden üç ay geçtiğini ve savaşın halen devam ettiğini vurguladı. Herkesin savaşa karşı olduğunu söylemesine rağmen, dünyada savaşların sürdüğüne dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özejder, bu noktada medyanın da içinde olduğu toplumsal kurumların eleştirel gözle ele alınması gerektiğini; bu nedenle gazeteciliğe eleştirel bir bakış getirme eğilimi taşıyan barış gazeteciliğini ele almak istediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve medyanın rolünü değerlendiren Prof. Dr. Sevda Alankuş, savaşlarda propagandaların eskisi gibi olduğunu ancak yapılma biçimleri ve etki alanlarının genişlediğini belirtti. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın propaganda yöntemlerini en iyi biçimde kullandığını söyleyen Prof. Dr. Alankuş, propagandanın aynı zamanda dezenformasyon içerdiğini vurguladı. Prof. Dr. Alankuş, böyle bir ortamda barış gazeteciliği yapmanın ağır bir bedeli olduğunu söyleyerek, zor koşullara rağmen Rusya'da alternatif gazetecilerin Youtube üzerinden barıştan yana gazetecilik yapmakta olduğunu belirtti.

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“Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Gazeteciliği” tartışıldı
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