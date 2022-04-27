Rüyada Horoz Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Renkli, Beyaz Horoz Görmek, Yakalamak, Gagalaması Ve Kovalaması Anlamı

Rüyalarda farklı renk ve çeşitlerde insanların karşılarına çıkan horozlar, rüya sahibinin görmüş olduğu rüyaya göre rüya sahibine bazı mesajlar verir. Rüyada horoz görmek genel olarak hayra yorulsa da bazı varyasyonlarda kötüye de yorulabilir. Genellikle rüyada horoz görmek hayırlı bir erkek evlada delalet eder. Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin sahip olduğu mal ve huzurun artacağına ve yüksek mevki ve makamlara çıkacağının habercisi de olabilir.

Rüyada Horoz Görmek

Rüyada horoz görmek, bazı rüya alimlerine göre hayırlı bir erkek evlada delalet eder. Aynı zamanda hayır, bolluk ve bereket ile birlikte hayırlı bir kısmete ve şansa işaret eder. Rüya sahibinin bu rüyadan sonra hayatının daha mutlu bir döneme gireceği söylenir. Bu mutlu dönemde rüya sahibinin, bol bol güzel havadisler alacağına ve güzel uzun bir yolculuk ya da tatil yapacağına da yorulabilir.

Rüyada görülen beyaz horoz; hoş dilli, güzel huylu ve güzel ahlaklılığı bir erkeğe işaret eder. Rüya sahibi bekar bir kadın ise onun için iyi bir kısmet çıkacağı anlamına gelir. Eğer bu rüyayı evli biri görürse yakında erkek bir evladı olacağı bunun da hayırlı bir evlat olacağı anlamına gelir.

Bazen de rüyada görülen beyaz horoz, doğru sözlü ve güvenilebilecek bir dosta delalet eder. Bazı alimlere göre ise beyaz horoz, rüya sahibinin sahip olduklarına şükretmesi için bir uyarıdır. Rüya sahibinin elindekilerin değerini bilmesi gerekmektedir.

Rüyada horoz yakalamak, rüya sahibinin eline geçecek olan bir fırsata delalet eder. Bu fırsat kişiyi iş hayatında yüksek yerlere taşıyacaktır. Bu sayede rüya sahibi hayatının maddi olarak rahatlayacağı bir dönemine giriş yapacağı da söylenebilir.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada horoz yakalamak eşi ile sorunların halledileceği ve daha mutlu olunacağı anlamına gelir. Bütün bunlara ek olarak rüyada horoz yakalamak; işlenmiş olan günahlara da işaret edebilir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişilerin işlemiş oldukları günahlar için tövbe etmeleri önerilir.

Rüyada horozun rüya sahibini kovalaması, rüya sahibinin peşini kısmet ve nasibin bırakmayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi umutsuz bir dönemde ise bu dönemden çıkacağı söylenir. Yaşanabilecek olumsuz olayların ardından rüya sahibi refaha kavuşacaktır. Bunlara ek olarak maddi ve manevi sorunlarının geride kalırken, iş hayatında müthiş bir yükseliş rüya sahibini bekler.

Rüyada horoz gagaladığı görülmesi, rüya sahibinin her zaman arkasında duran, onu uyaran ve yanlış yapmasına engel olan temiz kalpli bir insanın varlığına delalet eder. Rüya sahibi bu kişinin değerini bilmeli ve ona göre davranmalıdır.

Bazı rüya alimlerine göre ise bu rüya ümitsizlikten sonra insanın ulaşacağı sevince, uğraşarak hasret duyduğu yeminini yerine getireceğine delalet eder. Bir diğer anlamı ise kötü huylu biri tarafından zarar görmektir. Bu nedenle rüya sahibi bu kişiye karşı temkinli davranmalıdır.