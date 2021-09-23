Rüyada sigara görmek ne anlama gelir? Rüyada sigara içtiğini görmek ne demek?

Rüyasında sigara gören bir kişi, rüyanın mahiyetine göre bu rüyasını olumsuz yönde ya da olumlu yönde değerlendirebilir. Âlimlere göre rüyada sigara görmenin başarı, huzur ve mutluluk yönünde anlamı olabileceği gibi, tam tersine huzursuzluk ve mutsuzluk yönünde anlamları da olabilir. Rüyada sigara içen birini görmek, rüyayı gören kişinin keyfine düşkün ve bundan asla ödün vermeyen biri olduğu anlamına gelir. Rüyada birini sigara içerken görmek, yaşamdan haz almaya ve eğlenceli aktivitelere düşkün olmak anlamına gelir. Bunun dışında rüyada kendisini sigara içerken gören bir kişinin ise yaşamında oldukça olumlu gelişmelerle karşılaşacağı düşünülür. Bu tür rüyalar gerek iş konusunda, gerekse özel yaşamda kendisini mutlu edecek gelişmelerin olacağı yönünde yorumlanabilir.

RÜYADA SİGARA PAKETİ GÖRMEK

Rüyada sigara paketi görmek ise, olumsuz yönde yorumlanmaktadır. Buna göre rüyasında sigara paketi gören bir kişinin eline yakın zamanda eline geçecek olan bir para ya da maddi imkânın hayırsız sonuçlara yol açacağı düşünülebilir.

RÜYADA SİGARA DUMANI GÖRMEK

Rüyada sigaranın yalnızca dumanını görmek ya da görülen rüyada sigaranın dumanının ön planda olması, tıpkı rüyada sigara paketi görmek gibi olumsuz anlamlara sahiptir. Rüyasında sigara dumanı gören kişinin bu rüyası, yakın zamanda kendisinin önüne gelebilecek birtakım olumlu imkân ve fırsatları değerlendirmek konusunda başarısız olacağı yönünde yorumlanabilir. Rüyada sigara dumanı görmek bunun haricinde, olumsuz ve gelecek kaygısıyla dolu günlerin yaklaştığına delalet eder.

RÜYADA SİGARA İZMARİTİ GÖRMEK

Rüyada sigaranın izmaritini görmek de olumsuz çağrışımları olan bir durumdur. Rüyada sigara izmariti gören kişinin, yakın zamanda kendisine zarar verecek bir arkadaşlık kuracağı düşünülebilir. Rüyada görülen sigara izmariti bunların dışında, iş yaşamında yanlış seçim ve gelişmelerin olabileceği yönünde de yorumlanabilir.

RÜYADA EŞİNİ SİGARA İÇERKEN GÖRMEK

Rüyasında kendi eşini sigara içerken gören kişi ise bu rüyasını olumlu yönde yorumlayabilir. Çünkü rüyada eşini sigara içerken görmek, genellikle yakın zamanda yaşamdaki bazı sorunların aşılacağına, bolluğun ve bereketin hâkim olduğu günlerin geleceğine delalet eder.