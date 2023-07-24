Rüzgar Çeşitleri Nelerdir? Rüzgar Türleri Kaça Ayrılır, Yönleri ve Özellikleri Neler?

Rüzgar türleri ve yönleri incelenirken etki gösterdiği yerlerin coğrafi özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü yer yüzü şekilleri rüzgarların esme yönlerine etki eden faktörlerdendir. Rüzgar isimleri ve özellikleri rüzgarın etki alanlarına, estikleri yönlere göre sınıflandırılmaktadır. Rüzgar türleri kaça ayrılır, özellikleri neler sorularının yanıtlarını araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Rüzgar Çeşitleri Nelerdir?

Rüzgar, yatay yönlü olan yüksek basınç alanlarından daha alçak basınç tarafına doğru hareket eden hava kütleleri olarak tanımlanır. Ancak bu hava kütleleri bölgelere göre farklı isimlerde ortaya çıkar. rüzgarların hızını ölçen aletlere de anemometre adı verilmektedir. Rüzgarların oluşmasının temel nedeni komşu iki yer arasında basınç farklılıklarının oluşmasıdır. Her iki yerde basınç eşit hale gelir ise rüzgar da esmeyi durdurur.

Rüzgar Çeşitleri ve Özellikleri

Rüzgarlar oluşumlarına ve etki alanlarına göre farklı isimler altında gruplandırılırlar. İki yerin basınç farklarından dolayı ortaya çıkan rüzgar çeşitleri arasında şunlar yer alır:

Alizeler

Alizeler dinamik yüksek basınç kuşağı üzerinden Ekvator'daki alçak basınç kuşaklarına doğru hareket eden bir rüzgar türüdür. Dünya'nın hareketine uygun bir şekilde Kuzey yarımkürede, kuzey yönünde eser. Güney yarımkürede ise güneydoğu yönünde esen rüzgarlardır.

Batı Rüzgarları

Dünyanın ekseni etrafında meydana gelen hareketler neticesinde batı rüzgarları ortaya çıkar. Kuzey yarımkürede güneybatıdan eser. Güney yarımkürede ise kuzeybatı üzerinden hareket halindedir. Orta kuşak bölümünde de okyanus akıntılarını ve yönlerini etkileyen rüzgarlardır.

Meltemler

Meltemler günlük devirli rüzgar türleri olarak bilinir. Bu rüzgarlar yakın olan iki farklı özellikteki bölgenin daha hızlı ısınması ve soğuması nedeniyle oluşur. Gece ve gündüz arasında hızlı yön değiştiren rüzgarlardır.

Fön (Föhn) Rüzgarları

Yamaç boyunca yükselmiş olan hava kütleleri dağı aşabilmek için yamaçtan aşağı doğru iner. Bu hareket fön rüzgarlarını meydana getirir. Sıcaklık ve buharlaşmayı artıran etkileri vardır.

Samyeli

Türkiye2nin güney bölgelerinde esen sıcak rüzgarlar olarak bilinirler. bunlar sıcak ve bunaltıcı rüzgarlar olarak isimlendirilmektedir. Buharlaşmayı artıran etkileri vardır.

Bora

Bora rüzgarları bilinen ve meşhur rüzgarlar içerisinde yer almaktadır. Esiş hızı yüksek rüzgarlardır. Dinar Alpleri üzerinden Adriya Denizi'ne doğru eserler. Kuru ve soğuk eserler.

Tropikal Rüzgarlar

Sıcak kuşakta esen rüzgarlardır. Ani basınç farklılıkları nedeniyle ortaya çıkarlar. Ortalama olarak da 100 ya da 150 km'ye kadar çıkabilme kapasitesi vardır. Okyanuslar üzerinde oluşan rüzgarlar olduğu da söylenebilir. Sarmal hareketler üzerinden ortaya çıkarlar.