Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir? Sabri Esat Siyavuşgil Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Sabri Esat Siyavuşgil kimdir sorusuna cevap olarak şiir, araştırma ve çevirilerde ün yapmış bir yazar diyebiliriz. Sabri Esat Siyavuşgil'in edebi kişiliği, bireysel duygulara dayanıyor. Eserlerinde yeni ve canlı şiirlerini eklemek için uğraşmıştır. Aynı zamanda Sabri Esat Siyavuşgil'in hayatı oldukça önem görmektedir. Birçok dergide çalışmış ve en sonunda kendi topluluğunu (Yedi Meşaleciler) kurmuştur. Aynı zamanda Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Sabri Esat Siyavuşgil, edebiyat anlamında çok önemli eserlere imza atmıştır. Sabri Esat Siyavuşgil kimdir sorusunun cevabını ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir

İlk şiirlerini Güneş ve hayat dergilerinde yayınlayan Sabri Esat Siyavuşgil , yaklaşık bir sene sonra diğer altı arkadaşıyla birlikte "Yedi Meşaleciler" topluluğunu kurmuştur. Ve hemen bunun ardından "Meşale" adlı dergisini çıkardı. Şiir yazmak dışında köşe yazarlığı da yapan Sabri Esat Siyavuşgil, Fransız üniversitesinde okumanın avantajıyla birçok Fransız şiirini Türkçe 'ye çevirerekte ün yapmıştır. Yazdığı eserlerinden, psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgi olanları birçok dergi ve gazetelerde yer almıştır.

Sabri Esat Siyavuşgil Eserleri

Sabri Esat Siyavuşgil, birçok alanda eser vermiştir. Şiirleri, araştırmaları ve çevirileri birçok dergide yer almıştır. Aynı zamanda çevirmeleri, Fransız dergilerinde de yer almıştır. Hayatı boyunca bireysel duygulara yönelik eserler veren Sabri Esat Siyavuşgil 'in tüm eserlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Şiirleri:

Yedi Meşale (1928) ,

Odalar ve Sofralar (1933)

Araştırma – İnceleme

İstanbul 'da Karagöz ve Karagöz 'de İstanbul (1938),

Psikoloji ve Terbiye Bahisleri (1940),

Tanzimat 'ın Fransız Efkar-ı Umumiyesinde Uyandırdığı Akisler(1940) ,

Folklor ve Milli Hayat (1943) , Roman ve Okuyucu (1944).

Çevirileri:

"Bilgi ve Hata", Ernst Mach, "felsefe", (1935),

"Çocukta Dil ve Düşünce", Jean Piaget, "psikoloji (1938),

"Çocukta Hüküm ve Muhakeme", Jean Piaget, "psikoloji" (1939)

"Anormal Çocuklar" A. Binet ve Th. Simon, «psikoloji», (1939)

"Yeni Terbiyenin Prensipleri", Albert Malche,«pedagoji», (1939)

"Cephe Sohbetleri", Andre Maurois, «roman», (1937)

"O'Grady'nin Gevezelikleri", Andre Maurois, «roman», (1943)

"Tepe", Jean Giono, «roman», 1938, Remzi Kitabevi.

"Değirmenimden Mektuplar", Alphonse Daudet «hikâyeler», (1943)

"Philebos", Eflâtun,(1943)

"Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler",Diderot, (1943)

"Cyrano de Bergerac", Edmond Rostand «manzum oyun», (1942)

"Gil Blas de Santillane'ın Maceraları, Lesage, I ve II, (1945)

"Gil Blas de Santillane'ın Maceraları, Lesage, III ve IV

"Yeni Mabut", Fançois de Curel, «piyes»

"Tiyatro ve Bizler", Fortunat Strowski, «etüd»

Un Point Sur La Carte (1962)

"Ruy Blas", Victor Hugo, «Roman»

"Düşünceler", Diderot, (1943)

" Madame Bovary", G. Flaubert, «Roman» (1967).

Sabri Esat Siyavuşgil Hayatı

Sabri Esat Siyavuşgil, 1907'de İstanbul 'da doğdu. Antalya 'da başlayan öğrenimine İstiklal Lisesinde devam etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken Fransa'ya gönderildi. Ve burada "Dijon" ve "Lyon" üniversitelerinde felsefe eğitim aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurduna geri döndü. Yurdunda, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde felsefe öğretmenliği yaptı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikoloji profesörü oldu.

İlk şiirlerini Güneş ve Hayat dergilerinde yayınladı(1927). 1928 'de diğer altı arkadaşıyla birlikte Yedi Meşaleciler adlı şiir topluluğunu kurdu. Bu topluluğun çıkardığı Yedi meşale adlı kitaba kendi yazdığı 14 şiiriyle katıldı. Hece ölçüsüyle şiirler yazıyordu, fakat şiir yazmayı 10 yıl sürdürdükten sonra bıraktı. 1968 yılında da İstanbul 'da vefat etti.

Sabri Esat Siyavuşgil Şiir Anlayışı

Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde, günlük yaşamada ki her şeyi konu almaktaydı. Bazı şiirlerinde dışavurumcu kimliğiyle alaycı bir üslupla şiirlerini yazmaktaydı. Etrafındaki olayları şiirlerine aktarmayı da severdi.

Sabri Esat Siyavuşgil Edebi Kişiliği