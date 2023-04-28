Şampiyon Melekler anısına “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 441'inci sergisindeki konuşmasında, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremde yaşanılan kayıpların, tarifi olmayacak yaralar açtığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "6 Şubat, tarihimizde unutulmayacak izler bıraktı. Yaşanan acının tarifi yok. Yaşanan bu olay hepimizin hayatını değiştirdi. Şampiyon Meleklerimiz,değerli öğretmenleri ve aileleri Kuzey Kıbrıs için sembolleşerek her daim bizimle yaşamaya devam edecek" dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, "Halkımızla ve toplumumuzla birlikte, aileleri ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak çocuklarımızın adını yaşatmak için baş koyduk. Bizler için çok anlamlı olan bu sergi de bunun önemli bir adımıdır" diye konuştu.

Konuşmasına "Güzel Sanatlar Mart Sergisi"nin ayrı bir önem ve anlam taşıdığını belirterek başlayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Hayatını kaybeden 26 sporcumuz, 5 veli ve 4 öğretmenimizin acısını ve anısını her zaman içimizde taşıyacak, onları asla unutmayacağız. Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için, sanatçılarımızın büyük bir özenle üzerinde çalıştığı 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtı'nı yakın zamanda tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Sergi 12 Mayısa kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.