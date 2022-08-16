Şampiyonlar Medipol Tıp’ı tercih etti

2016 yılından beri şampiyonların adresi değişmedi. YKS'de derece yapan öğrenciler bu yıl da Medipol'ü tercih etti. 2022 YKS'de TÜBİTAK Ek Puanı ile Türkiye birincileri olan iki öğrenci birden Medipol'ü kazandı. Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin'in yanı sıra Türkiye üçüncüsü Bilge Ceyda Uzun da Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni (UTF) tercih etti. 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi ilk 70'te tamamlayan adaylardan kabul eden UTF, bu yıl "en yüksek taban puana sahip fakülte" olarak öne çıktı.Çelikkaya, Şahin ve Uzun'un yanı sıra Türkiye 20'ncisi Necati Gökbel, 34'üncüsü Gamze Nur Altun, 42'ncisi Bilal Yıldırım, 46'ncısı Emre Aydoğan, 50'ncisi Pınar Tunçil, 60'ıncısı Zeynep Pelin Göv ve 70'incisi Muhammed Burak Sarıaydın da İngilizce eğitim veren Medipol UTF'yi kazandı.Türkiye 94'üncüsü Muhammed Celal Akın ile 117'ncisi Celal Akış ise Türkçe eğitim veren tıp fakültesinde eğitim görmeye hak kazandı. Böylece sayısal puan türünde ilk 100'den 11 öğrenci Medipol'de eğitime başlamış olacak. Şampiyon öğrenciler yarın düzenlenecek basın toplantısında medya temsilcileriyle buluşacak.