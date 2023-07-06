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Giriş Tarihi: 6.7.2023 09:52 Son Güncelleme: 6.7.2023 10:17

'Sanatınız bir ayna görevi görsün'

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 2022-2023 Bahar Dönemi mezunları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin önüne yer alan amfi tiyatroda düzenlenen törenle diplomalarını alarak kep attı. 14’üncü dönem mezunlarını veren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin mezuniyet törenine; dekanlar, bölüm başkanları, mezun öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Törenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Mustafa Kurt ve YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç gerçekleştirdi. Mezunlar adına ise fakülte birincisi Halil Çobancık duygularını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
’Sanatınız bir ayna görevi görsün’

"Her sanat eseri, farklı yorumları ve öznel deneyimleri davet eden çok katmanlı bir dokumadır" diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Sanatçıların yaratıcı ifadeleri geleneklere meydan okuma, yerleşik normları sorgulama ve izleyicileri son derece kişisel ve düşündürücü bir şekilde sanatla ilgilenmeye davet etme gücüne sahiptir. Sanatçılar; duyguları harekete geçirme ve insan ruhunun derinliklerine dokunma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Sanatınız, toplumun umutlarını, mücadelelerini ve özlemlerini yansıtan bir ayna görevi görsün" dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise, "Çok uzun sürecek bir maratonun, sanat ve tasarım maratonun dört yıllık mesafesini başarı ile koştunuz ve diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Unutmayın, koşu devam edecek. Özgür ve aydınlık bir yaşam için yaratıcılığınızı sürekli kılın; sanatın her türünden gelecek kokunun, esintinin, ışıltının sizleri sarmalamasına, benliğinize sinmesine bundan sonra da izin verin" diye konuştu.

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'Sanatınız bir ayna görevi görsün'
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