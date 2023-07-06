’Sanatınız bir ayna görevi görsün’

"Her sanat eseri, farklı yorumları ve öznel deneyimleri davet eden çok katmanlı bir dokumadır" diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Sanatçıların yaratıcı ifadeleri geleneklere meydan okuma, yerleşik normları sorgulama ve izleyicileri son derece kişisel ve düşündürücü bir şekilde sanatla ilgilenmeye davet etme gücüne sahiptir. Sanatçılar; duyguları harekete geçirme ve insan ruhunun derinliklerine dokunma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Sanatınız, toplumun umutlarını, mücadelelerini ve özlemlerini yansıtan bir ayna görevi görsün" dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise, "Çok uzun sürecek bir maratonun, sanat ve tasarım maratonun dört yıllık mesafesini başarı ile koştunuz ve diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Unutmayın, koşu devam edecek. Özgür ve aydınlık bir yaşam için yaratıcılığınızı sürekli kılın; sanatın her türünden gelecek kokunun, esintinin, ışıltının sizleri sarmalamasına, benliğinize sinmesine bundan sonra da izin verin" diye konuştu.