SANKO’lu gençler bayramlarını Metaverse’de kutladı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve SANKO Holding'in Türkiye'nin dört bir yanındaki genç çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında metaverse evreninde bir araya geldiler. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile söyleşinin ardından Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk'ün gençlerle fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini ziyaret eden gençler, 19 Mayıs ruhunu Metaverse'e taşıdılar.

SANKO Holding, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Metaverse evreninde SANKO'lu gençlerle bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinlikte; SANKO Holding bünyesindeki şirketlerde çalışan ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan SANKO'lu gençler, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Metaverse evreninde bir araya gelerek karşılıklı sohbet ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu açılış konuşmasını yaparak; "19 Mayıs, milli mücadelenin başlangıcı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne atılan ilk adım ve siz gençlere adanmış en önemli tarihtir.103 yıl önce, ülkemiz büyük zorluklar içindeydi ve bu zor dönemde, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlattı. En büyük güvencemiz, vatanımızın gerçek emanetçileri siz gençlersiniz. Cumhuriyet, fikri ve vicdanı hür nesillerle sonsuza dek yaşayacak.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" dedi.

Konukoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerin ve genç bakış açısıyla düşünebilenlerin hem iş hayatına hem de sosyal hayata ne kadar büyük katkılar sağlayabileceğini sık sık vurguluyor, gençlerin potansiyelini güçlendirmenin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla gençlere her zaman yakın olmaya gayret ediyorum. Bu süreçte ben de onların güzel soruları, ufuk açan yorumları ile çok şey öğreniyorum. Teknolojiyi ve trendleri her zaman yakından takip eden bir grup olarak, son dönemde sıklıkla gündeme gelen Metaverse konusunda birçok global şirketin yaptığı yatırımları da yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, bugün burada 19 Mayıs ruhunu genç çalışanlarımızla yaşamaktan çok mutluyum."

Buluşmanın katılımcılarından Bütçe ve Raporlama Uzmanı Ecem Çelik; "Bu özel günü böyle farklı bir ortamda kutlamak beni çok mutlu etti, bize bu imkânı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı Kübra Özkan; "SANKO Holding'e bizim gibi genç çalışanların önünü açtığı ve desteklediği için teşekkür ediyoruz. SANKO'lu olmak bizler için bir ayrıcalık." diye belirtti.

Finans Uzman Yardımcısı Kamil Küçük ise; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençlere hediye etti. SANKO Grubu'na da, gençlere bu yönde önderlik etmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugün böyle bir ortamda bulunmaktan ve yenilikçi, girişimci bir ailenin içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum."

Katılımcılar, karşılıklı gerçekleşen sohbetin ardından Metaverse evreninde yaratılan Bandırma Vapuru'na geçerek bağımsızlık mücadelesi ruhuna şahit oldular. Atatürk'ün gençlerle fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini ziyaret eden gençler, 19 Mayıs ruhunu Metaverse'e taşıdılar. Etkinlik, katılımcıların gençlik marşı söylemesiyle son buldu.