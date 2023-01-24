SAT sınavında büyük başarıya imza attı

Amerika başta olmak üzere, Türkiye ve pek çok Avrupa üniversitesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken SAT Sınavı, dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan önemli uluslararası sınavların başında geliyor. Çok iyi bir İngilizce dil becerisi ve matematik bilgisine sahip yetenekli öğrencileri belirlemeyi amaçlayan Scholastic Aptitude Test'in sonuçlarıyla öğrenciler, başta Amerika olmak üzere seçkin tüm üniversitelerce yeterli kabul ediliyorlar.

Öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getiren Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris: "Öğrencimiz Aren Güralp'in SAT sınavında elde ettiği sonuç, öğrencilerimizin uluslararası başarılarına yeni bir halka ekledi. Disiplinli ve özverili, aldığı görevleri hatasız yerine getiren ve sorumluluklarını son derece iyi bilen örnek bir öğrencimiz. Bu başarının beklenilen ve hak edilen bir sonuçtu" dedi.