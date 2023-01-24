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Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:03 Son Güncelleme: 24.1.2023 10:05

SAT sınavında büyük başarıya imza attı

Kıbrıs'ta özel bir okulda 12 GCE A level sınıfı öğrencisi Aren Güralp, girdiği SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavında aldığı 1.570 puanıyla tavan puanı zorlayarak Kıbrıs genelinde büyük bir başarıya imza attı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SAT sınavında büyük başarıya imza attı

Amerika başta olmak üzere, Türkiye ve pek çok Avrupa üniversitesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken SAT Sınavı, dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan önemli uluslararası sınavların başında geliyor. Çok iyi bir İngilizce dil becerisi ve matematik bilgisine sahip yetenekli öğrencileri belirlemeyi amaçlayan Scholastic Aptitude Test'in sonuçlarıyla öğrenciler, başta Amerika olmak üzere seçkin tüm üniversitelerce yeterli kabul ediliyorlar.

Öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getiren Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris: "Öğrencimiz Aren Güralp'in SAT sınavında elde ettiği sonuç, öğrencilerimizin uluslararası başarılarına yeni bir halka ekledi. Disiplinli ve özverili, aldığı görevleri hatasız yerine getiren ve sorumluluklarını son derece iyi bilen örnek bir öğrencimiz. Bu başarının beklenilen ve hak edilen bir sonuçtu" dedi.

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SAT sınavında büyük başarıya imza attı
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