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Giriş Tarihi: 2.7.2024 10:53 Son Güncelleme: 2.7.2024 10:53

Satanist Ne Demek? Satanist Ne Anlama Gelir, Kime Denir?

Geçmişten günümüze sürekli olarak kullanılan ancak kelime anlamı tam olarak bilinmeyen birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin doğru anlamları bilinmeden cümlede kullanılması ise birtakım anlatım bozukluklarına ve yanlış ifadelere neden olur. Anlamı tam olarak bilinmeyen kelimelerden biri de satanist kelimesidir. Bu kelimeyi kullanabilmek için satanist ne demek, ne anlama gelir ve kime denir sorularının tam yanıtını bilmek önemlidir.

Satanist Ne Demek? Satanist Ne Anlama Gelir, Kime Denir?

Satanist kelimesinin TDK tarafından yapılan net açıklaması mevcuttur. Bundan dolayı kelimenin tam olarak anlamı araştırıldığında ilk olarak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan sözlük açıklamasına bakmak önemlidir. Özellikle internet dünyasında merak edilen konulardan olması bu kelime için türlü açıklamalar yapılmasına neden olur. Satanist ne demek, ne anlama gelir ve kime denir sorularının yanıtı birçok kişinin merakını cezbeder.

Satanist Ne Demek?

Şeytanın üstünlüğünü kabul ederek onu kendilerine temel alan ve bu yönde birtakım ideolojik fikirlere sahip olan kişilerin bir araya getirdiği topluluğa 'Satanizm' ismi verilir. Bu topluluğun üyeleri de 'satanist' olarak isimlendirilir. TDK açıklamasına göre şeytana tapan kişi ya da kişilerdir. Şeytan kelimesi çeşitli kaynaklarda farklı isimlerle anılmıştır. En bilinen isimlerinden birisi de 'satan' ismidir. Satanizm ve satanist gibi kelimeler de bu kelimeden ortaya çıkmıştır.

Satanist Kime Denir?

Satanist olarak tabir edilen ya da isimlendirilen kişiler şeytanın hem yeryüzündeki hem de kainattaki en yüce güç olduğuna inanır. Bu inanç da farklı şekillerde kendini gösterir. Satanizmin de kendi içinde farklı çeşitleri vardır. En bilinen satanist türü ise teistik satanistler denilebilir. Bunlar Tanrı'nın varlığına inansalar dahi şeytanın ondan daha üstün olduğu inancını taşırlar. Kendilerine göre kutsal saydıkları birtakım semboller ve inanç sembolleri de vardır. Ters harç ve ters yıldız bunların içerisinde en bilinenlerindendir.

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Satanist Ne Demek? Satanist Ne Anlama Gelir, Kime Denir?
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