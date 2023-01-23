Saturday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Saturday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Saturday hangi gün araştırmasında diğer günler de doğal olarak öğrenilecektir. Saturday haftasonu günlerden Cumartesidir. İngilizce kelimelerin yazım ve okunması ile ilgili hususlar bilinerek Saturday den sonra ne gelir daha iyi öğrenilebilir. Saturday hangi gün demek? Saturday nasıl okunur sorusu da üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Saturday adı nereden geliyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Saturday Hangi Gün?

Saturday, İngilizce haftanın günleri içinde öğrenebileceğiniz terimlerden biridir. Saturday, hafta sonu günlere denk gelen Cumartesi demektir. İngilizce haftanın günleri ilköğretim İngilizce müfredatında yer alır. İlerleyen dönemlerde de haftanın günlerinin öğretilmesine devam edilir.

Saturday, İngilizcede özellikle öğretilen bir terim değildir. Haftanın günleri İngilizcede özel bir konudur. Bu nedenle tüm günlerle birlikte Saturday da öğretilir. Konunun daha iyi anlaşılması için kelimenin cümle içinde kullanımı da önem arz eder.

Saturday Nasıl Okunur?

Saturday, "satırdey" şeklinde okunur. Bu okunuş, İngilizce harflerin nasıl okunduğu ile ilgili bir durumdur. İngilizcede bulunan her bir kelimenin nasıl okunduğunu anlamak için her şeyden önce İngilizce alfabesinin öğrenilmesi size fayda sağlayacaktır. Bu sayede kelimelerin telaffuzunun çok daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Örneğin İngilizcede "th" ile başlayan kelimelerin okunuşuna "dı" şeklinde başlanır. Kelime hazneniz geliştikçe okuduğunuzu daha kolay anlayacak, daha kolay konuşacaksınız. Bu da karşıdakinin sizi anlamasını kolaylaştıracaktır.