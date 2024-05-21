Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaşın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıldığı vakit, her kelimenin eğer eş anlamlı kelimesi var ise, görülebilmektedir. Savaş eş anlamlısı da genel olarak ''harp'' kelimesi ile ifade edilmektedir. Savaşın eş anlamı olan sözcük sayesinde, farklı cümleler ile aynı anlamı taşıyabilen tanımlamalar ve ifadeler mümkün olmaktadır. Bu anlamdaş kelimeler, aslında aynı anlamı taşımakta fakat sadece farklı harflerden oluşan farklı kelimelerdir. Bu nedenle de, cümle içinde kullanımı ifade edilmek istenen cümlenin anlamını sabit kılmakta ve anlamını bozmamaktadır.

Savaş Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimeler aynı cümle içerisinde farklı farklı zamanlarda kullanıldığında anlam değişmez ise, bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak belirlenebilir. Örneğin, savaş kelimesinin eş anlamlısı genel manada; ''muharebe, harp ve cenk'' kelimeleri olarak ifade edilmektedir. Savaş kelimesinin eş anlamlı kelimeleri genel olarak cenk, muharebe ve harp olarak kabul edilse de, mücadele, vuruş, kavga, didişme, sefer gibi kelimelerle de desteklenebilmektedir.

Savaşın Eş Anlamı Olan Sözcük

Savaşın eş anlamı olan sözcük Türk Dil Kurumu'nun da ifade ettiği üzere, ''harp'' kelimesi olarak ifade edilmektedir. ''Cidal'' kelimesi de, savaş kelimesinin bir diğer eş anlamlılarındandır.

Savaş Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Savaş kelimesinin ve savaş kelimesinin eş anlamlı kelimelerinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

Savaş yıllarında, tüm sosyal ilişkiler kökünden değişmektedir.

Bu kale, harp senelerinde inşa edilerek kullanılmış.

Askerler, istemedikleri bu harp içerisinde bulunmuş ve kaçacak yer aramışlar.