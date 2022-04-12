Savaş mağduru öğrenciler için başvurular başlıyor

Yatay geçiş koşullarını sağlayamayan öğrencilere ise özel öğrenci statüsüyle öğrenim görme hakkı tanınacak. Başvurular 15 Nisan mesai saati bitimine kadar devam edecek. Peki bu öğrenciler başvurlarda hangi yolu izleyecek? Yatay geçiş koşulları neler? Kimler özel öğrenci statüsünden yararlanabilecek? İşte tüm detaylar:

YÜZDE 29'U TIP ÖĞRENCİSİ

Türkiye'de eğitim almak için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuran öğrenci sayısı 4 bin 8. Bu öğrenciler Ukrayna'daki çeşitli üniversitelerin 102 programa kayıtlı. Başvuruda bulunanların yüzde 29'u tıp fakültesi, yüzde 10'u diş hekimliği, yüzde 9'u hukuk fakültesi ve yüzde 5,5'i mimarlık öğrencisi.

YATAY GEGİÇ ŞARTLARI NELER?

-Tıp, hukuk, diş hekimliği gibi başarı sırası şartı aranan programlar için öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıl o ilgili başarı sırası diliminde olması.

-Başarı sırasının aranmadığı programlarda ise eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olması

-Özel yetenekle girilen programlarda ise üniversitelerin ilgili yılın özel yetenek programları için ilan ettiği en düşük merkezi sınav puanına sahip olması

-Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğünü dikkate alınacak.

-Ukrayna'daki diploma programına uluslararası sınav sonucuyla kayıt yaptıranların Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlaması

DERS VE KREDİLERE BAKILACAK

-Yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları tarafından değerlendirilecek ve buna göre ilgili sınıflara yerleştirme yapılcak.

-ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ NASIL OLACAK?

-Yatay geçiş hakkı elde edemeyen öğrencilere üniversitelerde özel öğrenci statüsü verilecek.

-Bir yükseköğretim kurumunda özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı her bir diploma programı için 40 öğrenciyi aşamayacak.

-Özel öğrenci statüsü verilirken diploma programının asgari yerleştirme puanı, özel öğrencilik talebinde bulunulan programların sınıf mevcudu, laboratuvar kapasitesi ve fiziki imkanlar, özel öğrencilik için aranan genel akademik başarı not ortalaması dikkate akınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler 15 Nisan mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapacak.

-Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirip, duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20 Nisan 2022 mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edecekler.

-21-22 Nisan'da mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacak. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan'da ilan edilecek. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacak.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeler, ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi veya uluslararası sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, ülkeye giriş-çıkış kayıtları.