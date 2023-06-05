Savaş Sanatlarından Kendo Nedir? Kendo Hareketleri, Teknikleri ve Kuralları Neler?

Kendo nedir sorusu, Uzakdoğu sporlarına meraklı olanların araştırdığı bir konudur. Kendo nasıl bir spor dalıdır konusu da araştırılan konular arasındadır. Kendo kuralları hareketleri ve isimleri, bu spor dalı ile ilgilenirken bilinmesi gereken konulardandır. Kendo kuşak sıralaması, diğer spor dallarından biraz farklı olabilir. Kendo teknikleri neler sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kendo Nedir?

Kendo, kökeni Japonya'ya dayanan bir kılıç kullanma sanatıdır. "ken" Japoncada kılıç anlamına gelir. "do" ise yol demektir. Kendo, kenjutsu tekniklerinin daha yumuşak bir şekle sokulması ile günümüzde musabık sporlarda uygulanır hale gelmiştir.

Kendo ekipmanları içinde bambu ya da tahta kılıç, kısa tahta kılıç, kendo ceketi, hakama adı verilen kendo kıyafetinin alt kısmı, tenugi adı verilen başa sarılan kumaş ve bogu zırhından oluşur. Kendo çalışmalarında geleneksel yöntemler uygulanır. Tahta kılıç kullanılarak yapılan çalışmaları iki kişi karşılıklı yapar ve bu hareketler temas içermez. Günümüzde uygulanan kendo çalışmalarında 10 kata uygulaması yapılır. Bunların 3 hareketi kısa, 7 hareketi ise kılıçla uygulanır.

Kendo Kuşak Sıralaması Nedir?

Kendo kuşak sıralaması diğer spor branşlarından daha farklıdır. Kendo kuşakları herhangi bir işaret ya da görsel ile kuşakta yer almaz. Kendo yapan insanların hangisinin daha ileri düzey kuşakta olduğunu bu nedenle anlayamazsınız. Bu kuşak sıralaması aşağıdaki şekildedir.