SCÜ, ilk defa Science Dergisinde yer aldı

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Açıkkol, "2018 yılında Harvard Üniversitesi Genetik Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Songül Alpaslan-Roodenberg'in iletişime geçmesiyle başlayan uluslararası bir proje, Neolitik'ten Orta Çağ'a uzanan binlerce yıllık bir süreç içerisinde Doğu Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkaslar'da yaşamış eski insanların eski DNA analizlerinin yapılmasını ve eski insan göçlerine ışık tutulmasını sağlamak amacındaydı. Ben de bu projeye Kilis Oylum Höyük Erken Tunç ve Orta Tunç, Batman Kuriki Höyük Demir Çağı, Gaziantep Tilbaşar Höyük Erken Tunç ve İslam Dönemlerine ait bazı iskelet kalıntılarının DNA analizlerinin yapılması amacıyla katıldım. Proje çok sayıda ülkeden yaklaşık 209 araştırmacının katılımıyla gerçekleşti. İlk sonuçlar 2021 yılında Science Dergisi'ne önce tek bir makale şeklinde sunuldu. Ancak araştırmanın çok fazla veriye sahip olması nedeniyle Science Dergisi editörleri makalenin daha detaylı üç farklı makaleye çevrilmesini önerdi. Böylece proje ekibi yeni bir çalışmayla 3 farklı yayını Science Dergisi'ne tekrar gönderdi. Uzun bir hakemlik süreci sonunda 25 Ağustos 2022 sayısında derginin kapak sayfası da yapılarak makaleler yayınlandı." dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ ADINA MUTLU OLDUM

Bu yayınlar, hem ülkemiz hem de dünyada Moleküler Antropoloji alanında yapılan en geniş kapsamlı araştırmalardan biridir diyen Açıkkol; "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde görev alan bir akademisyen olarak dünyanın en prestijli temel bilimler dergilerinden birisi olan Science'ta yer aldığımız için üniversitemizin adına çok mutlu olduğumu belirtmek isterim." İfadelerini kullandı.