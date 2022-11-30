Kaliteli iletişim için kelimeler arasındaki anlamların bilinmesinin önemli olma sebebi bir kelimenin anlamı ne kadar doğru biliniyorsa cümle içinde de o şekilde doğru kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kelimelerin doğru kullanılmasında zıt anlamlarının da bilinmesi gerekir. Bu yazımızda sebep kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Sebep Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli sebep kelimesinin akla gelen ilk anlamı nedendir. TDK'ye göre sebep kelimesi 'bir şeyin olmasına veya belli bir halde bulunmasına yol açan şey' şeklinde açıklanmıştır.

Sebep Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin zıt anlamlısına bakarken olumsuzuna değil anlamca karşıtına bakıyorduk. Bundan hareketle sebep kelimesinin anlamca karşıtı da sonuçtur. Yani sebep kelimesinin zıt anlamlısı ''sonuç'' kelimesidir.

Sebep Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?