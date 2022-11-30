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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:52 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:52

Sebep Zıt Anlamlısı Nedir? Sebep Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizi doğru kullanmak için kelimeler arasındaki anlamları bilmek büyük önem taşımaktadır. Bir kelimenin eş anlamlısını, zıt anlamlısını vb. anlamlarını bilmemiz durumunda o kelimeye hakimiyetimiz artar ve iletişim halinde en doğru yerde kelimeyi kullanabiliriz. Kelimelerin doğru kullanılması anlaşmak için ve iletişimin etkili olması için önemlidir.

Sebep Zıt Anlamlısı Nedir? Sebep Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kaliteli iletişim için kelimeler arasındaki anlamların bilinmesinin önemli olma sebebi bir kelimenin anlamı ne kadar doğru biliniyorsa cümle içinde de o şekilde doğru kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kelimelerin doğru kullanılmasında zıt anlamlarının da bilinmesi gerekir. Bu yazımızda sebep kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Sebep Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli sebep kelimesinin akla gelen ilk anlamı nedendir. TDK'ye göre sebep kelimesi 'bir şeyin olmasına veya belli bir halde bulunmasına yol açan şey' şeklinde açıklanmıştır.

Sebep Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin zıt anlamlısına bakarken olumsuzuna değil anlamca karşıtına bakıyorduk. Bundan hareketle sebep kelimesinin anlamca karşıtı da sonuçtur. Yani sebep kelimesinin zıt anlamlısı ''sonuç'' kelimesidir.

Sebep Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Yaptıklarının sonucuna katlanmadan akıllanmayacak.
  • Sebebi ne olursa olsun böyle bir sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı.
  • Sonuç odaklı olduğu için işleri hep böyle hızlı ve düzensiz ilerler.
  • Kalbimi kırdığı için özür dilerken neden böyle bir şey yaptığını, sebebini açıklamıyordu.

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Sebep Zıt Anlamlısı Nedir? Sebep Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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