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Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:27 Son Güncelleme: 19.9.2022 15:28

Sebük Tegin Kimdir? Sebüktekin Türk Mü, Kaç Yılında Doğdu ve Kimin Oğlu?

Sebük Tegin Kimdir? Sebüktekin Türk Mü, Kaç Yılında Doğdu ve Kimin Oğlu?

Tarih meraklılarının araştırdığı konulardan biri de Sebük Tegin kimdir sorusudur. Gazneliler Devleti'nin önemli hükümdarlarından olan Sebük Tegin, birçok tez çalışmasına da konu olmuştur. Devleti yönetim kabiliyeti ve yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Sebük Tegin, Gazneliler için önemli bir devlet adamıdır. Sebüktekin Türk mü, kaç yılında doğdu, kimin oğlu gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Sebük Tegin kimdir sorusuna cevap aranırken dönemin şartları ve yönetim anlayışı dikkate alınarak araştırmalar yapılmalıdır. Gazneliler Devleti'nin Sebük Tegin'den öncesi ve sonrası araştırılarak tarih araştırmaları daha sağlam bir zemine oturtulabilir. Önemli bir coğrafyada varlığını sürdürmüş olan bu devlet, sonraki devlet ve yönetim anlayışlarına da ışık tutmuştur. Sebük Tegin kimin oğlu, Sebüktekin babası kim gibi soruların cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Sebük Tegin Kimdir, Kimin Oğlu?

Sebük Tegin, 977-997 yılları arasında Gazne Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Söz konusu hükümdarın doğrum yeri ve doğum tarihi ile ilgili tarih kitaplarında herhangi bir bilgi yoktur. Sebük Tegin'in babası, Barsgan Türklerinden Kara Berçkem'in oğludur.

Sebük Tegin, çocukluğunda yaşanan bir baskın sırasında Samaniler tarafından esir alınmıştır. Samaniler kendisini Alptigin'e satmıştır. 12 yaşına geldiğinde Müslüman olan Sebük Tegin, bu sayede özgürlüğüne kavuşmuştur. Yetenekleri ile kısa süre içerisinde ön plana çıkan Sebük Tegin, Alptigin'in kızıyla evlenmiştir.

Sebük Tegin Dönemi Olayları

Sebük Tegin döneminde Gazneli Devleti, doğunun en güçlü devleti konumuna gelmiştir. Hükümdarlığı döneminde, Belh şehrinde hastalanan Sebük Tegin, Gazne'ye gittiği esnada ölmüştür. Kendisinin vefatından sonra devletin başına oğlu Mahmud geçmiştir. Sultan Mahmud döneminde Gazneli Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

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Sebük Tegin Kimdir? Sebüktekin Türk Mü, Kaç Yılında Doğdu ve Kimin Oğlu?
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