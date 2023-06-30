Sefiller Karakterleri - Sefiller Romanı Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Sefiller karakterleri denildiğinde akla öncelikle hırsızlık suçlaması ile hapse giren bir kişi gelir. Sefiller romanı kişileri, her kesimden insanlara hitap eden, kimi sevilen, kimi de sinir uyandıran karakterlerdir. Sefiller kahramanları ile ilgili çok sayıda kaynağı inceleyerek merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. Sefiller özellikleri ve karakter analizi ile ilgili merak etilenler yazımızın devamında.

Sefiller Karakterleri

Sefiller, dünyanın en çok beğenilen ve sevilerek okunan romanlarından biridir. Victor Hugo'nun en önemli eseri olan Sefiller, Fransız halkının yaşadığı sefaleti ve bu sefalet sonucunda çıkan siyasi çalkantıları anlatmaktadır. Romanda çok sayıda karakter bulunmaktadır. Bu karakterler aşağıdadır.

Jean Valjean: Ekmek çalma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Jean Valjean, sürekli hapisten kaçtığı için cezası 19 yıla çıkarılır. Özgürlüğü için her şeyi göze alan bu şahıs esasında son derece dürüst birisidir. Kendisi aynı zamanda romanın da başkarakteridir.

Javert: Javert, Jean Valjean'ın ezeli takipçisi olan bir polis memurudur. Bu polis adaleti her şeyin üzerinde tutmaktadır.

Fantine: sevdiği adamdan evlilik dışı çocuğu olan Fantine, yaşadığı sürece ömrünü kızına adamış sevilen bir annedir. Onun için her türlü fedakârlığı yapmaktadır.

Cosette: Fantin karakterinin kızıdır. Annesi tarafından emanet edilen yerde 8 yıl yokluk içinde yaşayan Cosette, belli bir süre sonra Valjean'ın yanında kalmaya başlamıştır. Bu süreçten sonra kendisi mutluluğu tatmaya başlar.

Marius: Cosetta tarafından aşık olunan kişinin adıdır. Dedesinin aksine Cumhuriyetçi bir avukat olan Marius, adaleti savunucusudur.

Sefiller Romanı Kişileri

Sefiller romanı denildiğinde akla gelen karakterlerin başında Jean Valjean gelir. Basit bir suçlama yüzünden yıllarını hapishanede geçiren Jean Valjean, roman içinde farklı karakterlere bürünmektedir. Girilen her karakter insanlara farklı bir mesaj vermektedir. Romanın her sayfasında okuyucuyu etkileyen ifadeler yer almaktadır.