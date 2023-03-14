Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sekteye Uğramak Ne Demek? Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı Ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 14.3.2023 11:57 Son Güncelleme: 14.3.2023 11:57

Sekteye Uğramak Ne Demek? Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı Ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede yaygın şekilde kullanılan çok sayıda deyim vardır. Sekteye uğramak deyimi de halk arasında ve yazılmış olan eserlerde kullanılan popüler bir deyimdir. Konunun incelemesine öncelikle sekte ne demek sorusu ile başlanmalıdır. Sekteye uğramak ne anlama gelir sorusunun cevabı için deyimler sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Sekteye uğramak eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı konusunu sizler için araştırdık.

Sekteye Uğramak Ne Demek? Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı Ve Cümle İçinde Kullanımı

Sekte ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Sekte sözcüğünün anlamını kavradıktan sonra sekteye uğramak deyimini anlamanız daha kolay olacaktır. Sekteye uğramak ne anlama gelir sorusunun cevabını Türkçe deyimler sözlüğünden de bulabilirsiniz. Deyimin eşanlamlıları ve cümle içinde kullanımını görmeniz de size fayda sağlayacaktır. Sekteye uğramak eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Sekte Ne Demek?

Sekte, dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin anlamı da merak edilir. Sekte, "aksaklık" anlamına gelir. Sekteye uğramak deyiminin anlamına da TDK kaynaklarında yer verilmiştir. Sekteye uğramak, "kesintiye uğramak, aksaklık yaşanmak" anlamına gelir. Söz konusu deyim, günlük konuşma dili de dâhil yaygın şekilde kullanılır.

Sekteye uğramak deyimi, günlük konuşma dilinin yanı sıra yazışma dilinde ve günümüzün popüler kaynaklarında da yaygın şekilde kullanılır. İlkokul sıralarından itibaren bu deyimin anlamı öğrencilere öğretilir.

Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Sekteye uğramak ya da sekteye uğratmak deyimi, sekte sözcüğünden türemektedir. Sekteye uğramak deyiminin eşanlamlısı olarak bir işin aksaması, kesintiye uğraması tabirini kullanabilirsiniz. Deyimin cümle içinde kullanımını, anlamını kavramanızı kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • İşlerim sekteye uğradığı için planladığım zamanda Amasya'ya gelemeyeceğim.
  • Yapılan çalışma sekteye uğramazsa çok güzel para kazanacağız.
  • İşlerin sekteye uğraması bizi çok zor durumda bıraktı.
  • Dün yapılan çalışma sekteye uğramasaydı bugün çok daha güzel işler başaracaktık.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sekteye Uğramak Ne Demek? Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı Ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA