Sekteye Uğramak Ne Demek? Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı Ve Cümle İçinde Kullanımı

Sekte ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Sekte sözcüğünün anlamını kavradıktan sonra sekteye uğramak deyimini anlamanız daha kolay olacaktır. Sekteye uğramak ne anlama gelir sorusunun cevabını Türkçe deyimler sözlüğünden de bulabilirsiniz. Deyimin eşanlamlıları ve cümle içinde kullanımını görmeniz de size fayda sağlayacaktır. Sekteye uğramak eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Sekte Ne Demek?

Sekte, dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin anlamı da merak edilir. Sekte, "aksaklık" anlamına gelir. Sekteye uğramak deyiminin anlamına da TDK kaynaklarında yer verilmiştir. Sekteye uğramak, "kesintiye uğramak, aksaklık yaşanmak" anlamına gelir. Söz konusu deyim, günlük konuşma dili de dâhil yaygın şekilde kullanılır.

Sekteye uğramak deyimi, günlük konuşma dilinin yanı sıra yazışma dilinde ve günümüzün popüler kaynaklarında da yaygın şekilde kullanılır. İlkokul sıralarından itibaren bu deyimin anlamı öğrencilere öğretilir.

Sekteye Uğramak Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Sekteye uğramak ya da sekteye uğratmak deyimi, sekte sözcüğünden türemektedir. Sekteye uğramak deyiminin eşanlamlısı olarak bir işin aksaması, kesintiye uğraması tabirini kullanabilirsiniz. Deyimin cümle içinde kullanımını, anlamını kavramanızı kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.