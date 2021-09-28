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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:49

Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlısı

Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlısı

Sema kelimesi genelde karşımıza kitaplarda, ilahi metinlerde ya da diziler ve filmlerde çıkabilmektedir. Günlük yaşamda daha çok bu kelimenin eş anlamlısını kullanmayı tercih ederiz çünkü sema kelimesi artık günlük dilde çok fazla kullanılmamaktadır ve bu yüzden eskimiştir. Semanın anlamı göğün tamamıdır. Sema demek gök demektir. Aynı zamanda Mevlevilerin bir ibadetidir. Peki ya semanın eş anlamlısı nedir?

Sema kelimesi dilimize Arapça'dan geçmekte olup çok uzun yıllardır kullanılan ve bilinen bir kelimedir. Aynı zamanda özel isim olarak Türkçe'de kullanımı da bulunmaktadır. Sema kelimesi gök ve gökyüzünü tarif etmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda eş anlamlıları gök ve gökyüzüdür. Ayrıca Mevlevilerin inancında da sema dönmek adında bir ibadet vardır.

SEMA KELİMESİNİN ANLAMI

Sema kelimesi gökyüzünü tarif etmek için kullanılmaktadır. Sema kelimesi artık eskimiştir ve yalnızca edebi metinlerde ya da eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bir Mevlevi ibadeti olarak "sema" kelimesi bilinmektedir.

SEMA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sema kelimesinin eş anlamlısı gök ve gökyüzüdür. Bu kelimeler sema kelimesinin günümüzde kullanılanıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde sema kelimesi yerine kullanıldığında cümlede hiçbir anlatım bozukluğu gerçekleşmemektedir.

SEMA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Gece semaya baktığında binlerce yıldız onu selamlıyordu. Hava oldukça açıktı.
  • Annem ile gittiğimiz gösteride semazenler sema dönüyorlardı.
  • Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde gece semada bütün yıldızlar görünür. Örneğin köyler ve kasabalarda.

SEMA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Gökyüzü karanlık ve hava oldukça sisli.
  • Gök yağışlı görünüyor.
  • Şehirdeki gökdelenler göklerin içine dek uzanıyorlardı.

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Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlısı
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