Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlısı

Sema kelimesi dilimize Arapça'dan geçmekte olup çok uzun yıllardır kullanılan ve bilinen bir kelimedir. Aynı zamanda özel isim olarak Türkçe'de kullanımı da bulunmaktadır. Sema kelimesi gök ve gökyüzünü tarif etmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda eş anlamlıları gök ve gökyüzüdür. Ayrıca Mevlevilerin inancında da sema dönmek adında bir ibadet vardır.



SEMA KELİMESİNİN ANLAMI



Sema kelimesi gökyüzünü tarif etmek için kullanılmaktadır. Sema kelimesi artık eskimiştir ve yalnızca edebi metinlerde ya da eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bir Mevlevi ibadeti olarak "sema" kelimesi bilinmektedir.



SEMA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Sema kelimesinin eş anlamlısı gök ve gökyüzüdür. Bu kelimeler sema kelimesinin günümüzde kullanılanıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde sema kelimesi yerine kullanıldığında cümlede hiçbir anlatım bozukluğu gerçekleşmemektedir.



SEMA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Gece semaya baktığında binlerce yıldız onu selamlıyordu. Hava oldukça açıktı.

Annem ile gittiğimiz gösteride semazenler sema dönüyorlardı.

Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde gece semada bütün yıldızlar görünür. Örneğin köyler ve kasabalarda.

SEMA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI