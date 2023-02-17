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Giriş Tarihi: 17.2.2023 13:01 Son Güncelleme: 17.2.2023 13:01

Serzeniş Ne Demek? Serzeniş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Serzeniş ne demek hepimiz merak etmişizdir. Bu kelimenin anlamını bilmeyenler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Dilimize sonradan girmiş ve yerleşmiş bir kelime olmasına rağmen sıklıkla kullanılmaktadır. Serzeniş kelimesi ile ilgili en merak edilen sorular şu şekildedir; serzeniş ne demek, serzeniş cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir, serzeniş kelime kökü nedir?

Serzeniş Ne Demek? Serzeniş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Uzun yıllardan beri kullanılan serzeniş kelimesi dilimize yerleşmiştir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu kelime dilimize Farsça' dan geçme bir kelimedir. Türkçe karşılıkları da olmasına rağmen bu tarz dilimize sonradan giren kelimeleri kullanmak bazı yazılarda ve şiirlerde daha farklı bir hava yaratmaktadır. Bu kelime ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; serzeniş ne demek, serzeniş cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir, serzeniş kelime kökü nedir?

Serzeniş Ne Demek, Serzeniş Ne Anlama Gelir?

Serzeniş kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Aslında iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluşmuştur. Ser ve zeniş kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu kelime günlük hayatta ve yazışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. "Ser" kelimesi kafa ve baş anlamlarına gelmektedir. "Zeniş" kelimesi ise vurmak ve kakmak anlamlarına gelmektedir. Bu iki kelime birleştiğinde ortaya çıkan serzeniş kelimesi ise başa kakmak anlamına gelmektedir. TDK' ya göre iki farklı anlamı vardır.

Birincisi; Bir kimsenin kaba ve kırıcı davranışlarını ona hatırlatmak, sitemde bulunmak ve yakınmak.

İkincisi; Yapılan bir kötülüğü hatırlatıp başa kakmak.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

  • Bugün iş yerinde o kadar yoruldum ki kimsenin serzenişlerini, yakınmalarını dinleyecek halim kalmadı.
  • Bana serzenişte bulunacağına önce kendi sorumluluklarını yerine getirsin.

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Serzeniş Ne Demek? Serzeniş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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