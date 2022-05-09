Ses Olayları Konu Anlatımı - Türkçe Ses Olayları Örnek Soru Çözümleri Ve Çıkmış Sorular

Ses olayları konu anlatımı dinlendiğinde birden fazla kural olduğunu görebilirsiniz. Anlatılan kuralları daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için örneklerle de konuları pekiştirmek gerekir. Türkçe dersinin en önemli konularından biri olduğundan her sene MEB müfredatında yer alıyor. Bunun için de Türkçe ses olayları örnek soru çözümleri ve çıkmış sorular hakkında sizlere en detaylı bilgileri sunduk.

Ses Olayları Konu Anlatımı

Ses bilgisi farklı kategorilerde incelenir. Bunlar sesler, ses olayları, ünlü uyumlarıdır. Ses olayları da kendi içerisinde farklı başlıklarda incelenir. Her bir ses olayının kendine göre bir kuralı bulunmaktadır. Bu ses olayları şunlardır:

Ünsüz benzeşmesi

Ünsüz yumuşaması

Ses düşmesi

Ünlü düşmesi

Ses türemesi

Ünlü türemesi

Ünsüz türemesi

Ünlü daralması

Ulama

Kaynaşma

Şeklindedir.

Ses Olayı Nedir?

Ses olayı bir kelimenin içerisinde geçen ünlü ve ünsüz harflerin ortaya çıkardığı harf ve sözcük değişimleridir. Bazen kelimelere gelen ekler ile kelimede bir daralma ya da yumuşama gibi durumlar söz konusu olur. Buna ses olayı adı verilir.

Ses Olayları Örnek Sorular

Ses olayları konusu sınavlarda en çok karşınıza çıkabilecek durumlar arasında yer alır. Ses olayları örneklerini çözdüğünüzde sınavda çıkabilecek muhtemel sorular hakkında da detaylı olarak bilgi edinme şansı buluyorsunuz. Örnek vermek gerekir:

Ünsüz benzeşmesi diğer adı ile sertleşme olarak bilinir. Bu olayda sert ünsüz ile biten bir sözcük yumuşak ünsüz ile başlayan bir ek alırsa ekin başındaki yumuşak ünsüz sertleşir. Örnek olarak "kitap" kelimesine "da" ekini getirelim. Kitap-da olamayacağı için "kitapta" olacaktır. "D" harfi "t" olarak sert ünsüz ortaya çıkardı.

Ünsüz yumuşaması da ünsüz benzeşmesinin tam tersidir. Sonu p,ç,t,k sert ünsüzleri ile bitiyorsa ve ünlü ile başlayan bir ek gelir ise sondaki sert ünsüzler yumuşar. Örneğin "ağaç" kelimesine bir "ı" eki gelir ise ağaç-ı şeklinde bir söyleyiş yanlış olur. Bunun yerine ağacı şeklinde bir söylem gerekir.

Ses Olayları Test

Ses olaylarında sürekli olarak test çözmek konuları pekiştirmek adına büyük bir önem taşır. Sınavlarda çok fazla sorulan bu sorularda öğrencileri zorlayabilecek düzeyde birçok soru çeşidi bulunuyor. Bunun bilincinde olan kişiler de ses olayları testleri çözerek konulara olan hakimiyetlerini artırma şansı bulabiliyorlar.

Türkçe Ses Olayları Örnek Soru Çözümleri ve Çıkmış Sorular

Türkçede ses olayları en çok ilgi gören konulardandır. Kolay bir konu olmasına rağmen kurallarının fazla olması öğrencileri oldukça zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle de konuyu pekiştirmek adına her ses olayı ile ilgili olarak birçok soruyu çözmek gerekiyor.