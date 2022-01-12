Seydişehir’de okullara kar engeli

Konya'nın Seydişehir ilçesinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün için ara verildi. Öte yan yoğun kar yağışının sürdüğü Antalya istikametine de kış lastiği olmayan araçlarında gidişine izin verilmiyor.



Kaymakam Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Seydişehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verdik. Eğitime uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğiz. Kamu kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.



ANTALYA İSTİKAMETİNE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR GÖNDERİLMİYOR



Öte yandan kent merkezi çıkışında denetim yapan polis ekipleri, özellikle Konya'dan Seydişehir-Antalya istikametine gitmek isteyen ancak kış lastiği olmayan araçların gidişine izin vermiyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle olası kazaları önleyebilmek için de araçların zincir takmaları isteniyor. TIR türü araçlarında yola çıkışına izin verilmiyor.