Siber güvenlik tercih listesinde

YKS Kılavuzu'na bu yıl ilk kez açılacak programlar da girdi. YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı arasında imzalanan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları kuruldu. Bu okullarda siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programları açıldı. Söz konusu programların öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olup 25'er kontenjanı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla çalışacak geleceğin siber güvenlik liderlerine yönelik bu heyecan verici yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programı sizlere hem teorik hem de pratik beceriler kazandırmayı hedefliyor" dedi.