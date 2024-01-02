Siber zorbalıkla mücadelede yeni yol haritası

Birinin,bir başka kişiyi kasıtlı ve düzenli olarak rahatsız etmesi, incitmesi ya da korkutması olarak tanımlanan zorbalık, bugün özellikle sosyal medya mecralarında yoğun biçimde yaşanıyor. Dijital platformlar aracılığıyla rahatsızlık verme eylemi olan siber zorbalık, özellikle gençler arasında daha sık gözlemleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat çalışmaları devam ederken her kademede öğrencilerin yaş gruplarına uygun biçimde, okullarda siber zorbalığın önüne geçebilmek için kapsamlı bir program hazırladı.Buna göre öğrencilerin siber zorbalıkla başa çıkabilmesi için çeşitli eğitimler verilecek. Böyle durumlarla karşı karşıya kalan öğrenci, ihbarweb.org.tr, guvenlicocuk. org.tr, guvenlinet.org, guvenliweb.org.tr, gim.gov.tr adreslerine başvuru yapabilecek. Siber zorbalığa karşı öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılacak. Örneğin profilin gizlilik ve güvenlik ayarlarının nasıl yapılacağı, uygunsuz resimler veya yorumlar yayınlanmaması, parolanın güvenli hâle getirilmesi ve sık sık değiştirilmesi öğretilecek. Onun yanı sıra öğrenciler zorbalıkla karşı karşıya kaldıkları insanları engellemeleri konusunda uyarılacak.