Sığıtçı Ne Demek? Eski Türklerde Sığıtçı Kimlere Denir ve Ne İş Yapar?

Sığıtçı ne demek sorusunun yanıtı tarih kitaplarında çokça aranır. Sığıtçı son derece eski bir meslektir ve yalnızca Türk toplumuna özgü değildir. Daha önce Eski Çağ'da Doğu Asya, Eski Yunan ve Roma gibi kadim topluluklarda da bu meslek grubuna sıklıkla rastlanırdı. Peki ya Eski Türklerde Sığıtçı kimlere denir? Günümüzde bu mesleğin bir karşılığı olmadığı için sığıtçının ne yaptığını bilmemek pek de ilginç değildir. İçeriğimizde Eski Türklerde sığıtçı ne iş yapar? Sorusuna kapsamlı bir biçimde yanıt verdik.

Sığıtçı Ne Demek?

Sığıtçı, günümüz Türkçesine "ağlayıcılar" olarak çevrilebilir. Sığıtçılığın son derece eski bir meslek olduğunu Eski Yakın Doğu'da bu mesleği yapanların olmasından yola çıkarak anlamak mümkün. Eski Türklerde "Yuğ" adı verilen ölü gömme merasimlerinde bu meslek grubundan kişilere ihtiyaç duyulurdu ve çoğu ölü gömme organizasyonunda ağlayıcılara yer verilirdi...

Sığıtçı Ne İş Yapar?

Sığıtçı nedir? sorusunun cevabını günümüzde duyan birinin şaşırması son derece doğal. Eski zamanlarda sığıtçılar, profesyonel ağlayıcılardı. Cenaze törenlerinde cenaze evinden kişiler tarafından tutulan bu ağlayıcılar gidip cenazede ölen kişinin arkasından ağlarlardı. Neredeyse bütün eski dünyada olan bu meslek grubu eski Türklerde de vardı.

Bu meslek grubunun en yaygın bulunduğu toplumlardan biri olan eski Roma toplumunda ağlayıcılar diğer toplumlara göre daha hararetliydiler. Antik Roma'da ağlayıcılar, cenaze merasimlerinde yalnızca ağlamakla kalmaz, üstlerini başlarını da yırtar, kendilerini yerden yere atarlardı.

Eski Türklerde "Yuğ" adı verilen cenaze törenlerinde çağrılan bu kişilere "Yuğcu" da denirdi. Eski Türklerde ağlayıcıların cenaze merasiminde ağlamak ve üzülmekten başka bir görevi yoktu. Eski Yunan ve Roma dünyasında ise bu meslek grubuna en çok ihtiyaç duyulmasının sebebi, ölen için ağlayanların göz yaşlarını bir şişede biriktirmesiydi. Neticede ölenin arkasından ne kadar ağlandığı hesap edilir ve kişinin saygınlığı buna göre belirlenirdi.

Çok büyük bir ölü gömme geleneğinin parçası olan sığıtçılar yıllar boyu çeşitli toplumlarda görev almışlardır.