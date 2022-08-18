Sınav şampiyonları bu yıl da Medipol’ü seçti

Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Çelikkaya, Şahin ve Uzun'un yanı sıra Türkiye 20.'si Necati Gökbel, 34.'sü Gamze Nur Altun, 42.'si Bilal Yıldırım, 46.'sı Emre Aydoğan, 50.'si Pınar Tunçil, 60.'sı Zeynep Pelin Göv ve 70.'si Muhammed Burak Sarıaydın İngilizce eğitim veren Medipol UTF'yi kazandı. Medipol UTF, bu sene de "en yüksek taban puana sahip fakülte" olarak öne çıktı. Türkiye 94.'sü Muhammed Celal Akın ve 117.'si Celal Akış ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesinde eğitim görmeye hak kazandı. Böylece sayısal puan türünde ilk 100'den 11 öğrenci Medipol'de eğitime başlamış olacak. Sözel puan türünde ise Türkiye 31.'si Abdullah Emir Taşkesen, 44. Zeynep Karasu, 47. Miraç Ali Balkaya ve 55. Şevval Gölbaşı ise İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazandı. Şampiyon öğrenciler, düzenlenen basın toplantısında medya temsilcileri ile buluştu.