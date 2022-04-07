Sınava 2 ay kaldı: LGS’de eski konuları pekiştirme zamanı

Uzmanlar sınavın en ağırlıklı testi olan matematik için de bol bol geometri soruları çözmelerini öneriyor. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları sınava hazırlanan öğrencileri depara kaldıracak şu önerilerde bulundu:

ANLAM BİLGİSİ SORULARI ÇÖZÜN

TÜRKÇE (Sündüs DEMİRDAĞ TUNCER)

-Sınava hazırlık sürecinin önemli bir bölümünü geride bıraktık. Konu anlatımlarının tamamlanmak üzere olduğu bu dönemde çalışmalarımızın önemli bir bölümünü eski konuların tekrarını yapıp pekiştirmek şeklinde planlamak durumundayız. Türkçe dersinde özellikle anlam bilgisi kazanımları doğrudan bilgi gerektirmeyen ve okuduğunu anlamaya dayalı kazanımlar olduğundan öğrencilerimiz, bu konulardan bolca soru çözmeye ve kelime hazinelerini zenginleştirecek çalışmalar yapmaya devem etmelidirler.

-Dil bilgisi kazanımları ise biraz daha bilgiye dayalı ve kolay unutulabilen nitelikte olduğu için bu konular tekrar edilirken kavram haritaları hazırlamak ve yapılamayan sorular üzerinden konuları tekrar ederek zamanı doğru kullanmak oldukça önem arz etmektedir.

-Yayımlanan örnek sorular da sınav hazırlığında öğrencilerimiz için bir pusula niteliğindedir. Bu sorulara baktığımızda Türkçe dersi adına öğrencilerin anlama becerilerini ölçmeye yönelik, doğrudan bilgi gerektirmeyen ayırt ediciliği yüksek nitelikte sorular olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz, bu tür soruları çözebilmek için özellikle kelime hazinelerini geliştirecek çalışmalara ağırlık vermeye devam etmelidirler.

-Sınava 2 ay kala tüm derslerden konuların tamamlanmak üzere olması sebebiyle artık evdeki çalışmalarında da rahatlıkla deneme sınavı çözebilirler. Bunlar konu bazlı ya da genel denemeler olabilir. Deneme Sınavı çözmek onlara hem zamanı kullanma hem sınav anını yönetebilme hususunda tecrübe katacaktır. Denemelerin sonuçlarına göre yapılacak kısa konu tekrarları ve eksik giderme çalışmaları da doğru bir planlama ile tüm eksiklerin kapatılması hususunda önem taşımaktadır.

-Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve temel dil becerilerini kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir Türkçe sınavı bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken son düzlükte konu eksiği bırakmadan bolca soru çözerek pratik yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz.

GEOMETRİYE AĞIRLIK VERİN

MATEMATİK (İBRAHİM ESER):

-LGS sınavı için son dönemece girmiş bulunuyoruz. Matematik müfredatımız için geometri konularının anlatıldığı bir dönemdeyiz, özellikle geçtiğimiz yılın sınavını incelediğimizde geometrik şekillerin sınav sorularında sıkça kullanıldığını görebiliyoruz, bu bağlamda özellikle üçgenler konularında öğrencilerimizin çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.

-Matematik dersinin sınav içerisindeki ağırlığı ve bugüne kadar yapılan sınavlardaki zorluk seviyelerini göz önünde bulundurarak kalan süre içerisinde öğrencilerimize son güne kadar düzenli çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Sınav sisteminde matematik soruları öğrencilerimizin salt konu bilgisini ölçmüyor, öğrendikleri bilgileri kullanmalarını, planlama yapmalarını, strateji oluşturmalarını ve gerekli işlemleri süreyi doğru kullanarak çözmelerini bekliyor.

-Kalan süreçte günlük konu tekrarları, o gün içerisinde okulda çözülmüş soruların çözümlerinin incelemesi ve akabinde konu kavrama düzeyinden başlayarak soru çözülmesi, sonrasında ise içerisinde birden fazla kazanım içeren sorularla devam edilmesi gerekiyor.

-Matematik sorularının çözülebilmesi için öğrencilerimizin farklı kaynaklardan bol soru çözümü yapmaları, kalemi ellerinden bırakmamaları önemli bir ayrıntıdır. MEB tarafından her ay yayımlanan örnek soruların öğrencilerimiz tarafından tekrar amaçlı çözülmesi öğrencilerimize yardımcı olacaktır.

-Konuların bitmesini takiben süre tutularak deneme çözümleri yapılması sürecin son bölümü için faydalı olacaktır. Bu bölümde yapılamayan sorularla ilgili geçmişe dönük kısa konu tekrarları ve o konu özelinde soru çözümleri yapılarak bir sonraki denemeye kadar eksiklerin giderilmesi 5 Haziran öncesi yapılması gereken son hazırlıklar olacaktır.

DNA VE GENETİK KOD ÜNİTESİNE İYİ HÂKİM OLUN

FEN BİLİMLERİ (NESLİHAN SAÇAL):

-Fen Bilimleri dersinde son ünitelerin anlatıldığı bir döneme girdik. LGS'de Millî Eğitim Bakanlığından aksi bir açıklama gelmediği sürece tüm ünitelerden soru geldiğini görmekteyiz. 7 ünitemizin tamamı öğrencilerimiz için eşit önem taşımaktadır.

-Öğrencilerimizden Fen Bilimleri dersi ile ilgili çalışmalarını planlarken öncelikle yıl içinde yapılan deneme sınavlarında ve çözdükleri ek kaynaklarda yanlış yaptıkları soruların hangi üniteye ait olduğunu belirlemelerini, sonrasında belirlenen üniteler ile ilgili doğru çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. Sürekli aynı üniteden yanlış yapılıyorsa o üniteye özel bir konu tekrarı çalışması yaptıktan sonra soru çözümüne geçmek öğrencilerimizi ünite bazlı başarıya taşıyacaktır.

-Özellikle 1'nci dönemde işlenen Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod ve Basınç ünitelerinin tekrarı mutlaka bu dönemde yapılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayınlanan örnek sorular öğrencilerimiz için her zaman yol gösterici niteliktedir, bu zamana kadar örnek soruları çözmemiş olan öğrencilerimizin ünite ünite bu soruları çözmelerini tavsiye ediyoruz.

-Sınava çok az zaman kaldığı bu son dönemde yapılan tüm çalışmaların öğrencilerimizin sınav sonucunda direkt etkili olduğunu hatırlatarak, sabırlı, azimli çalışan öğrencilerimizin bu süreci başarı ile sonuçlandıracağına inanıyoruz.

KAVRAM HARİTALARI OLUŞTURUN

SOSYAL BİLGİLER (Havva GÜNEŞ):

-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde öncelikle öğrendiğimiz konuları pekiştirmek ve eksiklerimizi tamamlamak amacıyla ilk kazanımdan itibaren tüm kazanımları tekrar etmeliyiz. Tekrarlarımızı ders kitaplarımızı tarayarak, sesli anlatımlar yaparak, kendi cümlelerimizden oluşacak özetler çıkartarak ve önemlisi her kazanıma ait kavramları belirleyip kavram-konu bağlantısı kurarak gerçekleştirmeliyiz.

-Son yıllarda gerçekleşen sınavlardaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını incelediğimizde salt bilginin ölçülmediğini, bilginin kullanımına yönelik tarihsel olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin, konu-kavram bağlantısının ve alan bilgisi üzerinden analiz becerisinin ölçüldüğünü görüyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı ezber üzerine inşa etmemeliyiz. Kavram haritaları oluşturmalı, konularımız arasında dizgesel bağlar kurmalı, kazanımlarımızla ilgili siyasi haritalardan yararlanarak harita okuma becerimizi geliştirmeliyiz.

-Çalışmalarımızı test etmek adına deneme sınavları yapmalı ve bu deneme sınavlarımızdaki yanlışlarımızı kazanıma, soru yapısına göre analiz ederek eksiklerimizi tespit etmeliyiz. Ardından belirlediğimiz eksiklerimizle ilgili kısa konu tekrarları ve kazanım esaslı eksik tamamlama testleri çözmeliyiz. Ayrıca soruları çözerken soru köküne uygun olacak şekilde, öncül bilgiyle seçenekler arasında bağ kurmalı, işlem yapmalı, soruları analiz ederek çözmeliyiz.

KELİME TEKRARI YAPIN

İNGİLİZCE (Mediha NARİN)

-MEB tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile birlikte, LGS çalışmalarının sonuna doğru yaklaşılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin tekrar çalışmalarına ağırlık vermeleri ve eksik olduklarını düşündükleri konuları hızlıca tamamlamaları çok önemlidir.

-Yayınlanan 2021-2022 Sınav Kılavuzu incelendiğinde önceki yıllarla benzerlik gösterdiği ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavında bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Ekim ayından itibaren yayınlanan örnek sorular da bunu destekler niteliktedir. Soruların içeriğinde okuduğunu anlama, analiz etme, görsel okuma ve yorumlama kısımlarının ağırlıklı olduğu gözlemlenmiştir.

-Tüm yıl boyunca yapılan çalışmaların en zorlu ve en hızlı geçecek dönemini son 2 aylık süreç oluşturmaktadır. MEB kazanımlarına ve müfredatına göre işlenen ve sonlandırılan konuların tekrar edilmesi bu süreçte son derece büyük önem arz etmektedir. Özellikle kelime tekrarı, LGS İngilizce sınavı için çok önemli olup, öğrencilerimizin bir adım öne geçmelerine yardımcı olacaktır. Yapılacak kelime tekrar çalışmaları, unutulan ve hatırlanması zor olan kelime ve kelime gruplarını öğrencilerimizin tekrar gözden geçirmelerini sağlayacağı için soru çözümlerinde öğrencilerimizin işini de kolaylaştıracaktır.

-Öğrencilerimiz, yapılacak her deneme sınavını bir LGS simülasyonu olarak görmeli ve kalan sınavları bu ciddiyet ile çözmelidir. Bu aşamada İngilizce sınavına gereken süreyi ayırmak, branşlar arasında ayrım yapmadan çözmek, öğrencilerimizin daha başarılı sonuçlar almalarına katkıda bulunacaktır. Soruları çözerken kalem oynatmak, soru köklerini çok dikkatli okumak ve anahtar kelimelere dikkat etmek öğrencilerimizin sınavda başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

-Son olarak unutulmamalıdır ki; LGS ile birlikte yorum gerektiren, çıkarım yapılması istenilen soru sayısı artmış, öğrencilerin okuduğunu anlama ve cevaplar ile ilişki kurma yönlerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Kısacası LGS İngilizce Sınavı, tüm detaylara en ince ayrıntısına kadar dikkat edilmesi gereken bir sınavdır.

DEĞİŞİK SORU TİPLERİNE BAKIN

DİN KÜLTÜRÜ (Esra KIZILTAŞ):

-LGS'de Din Kültürü dersi için öğrencilerimizden beklenen; öncelikle 8. sınıf müfredatındaki temel kavramlara ve konulara çok iyi hâkim olmaları, özellikle ayet, hadis ve dini metinleri konularına göre ayırabilmeleri; dini bir metin içerisinde ya da ayetlerde yer alan kavramları bağlamdan hareketle yorumlayabilmeleri; ayet, hadis ve dini metinlerde belirtilen konulara dikkat ederek doğru çıkarımlar yapabilmeleridir.

-LGS'de başarılı olmanın en önemli anahtarı tabii ki emek harcamaktır. Her derste olduğu gibi Din kültürü dersi için de öğrencilerimizin değişik soru tipleri görmeleri oldukça önemli. Bu sebeple kalan süreçte öğrencilerimize gerekli tekrarlarını yapıp bol bol soru çözmelerini tavsiye ederiz.