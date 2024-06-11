Sinek Avlamak Ne Demek? Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı ve Cümle Örneği

"Sinek avlamak " deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir kişinin işi ya da dükkanında müşterisi olmadığı için boş oturması manasına gelen sinek avlamak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; sinek avlamak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

İşi ya da müşterisi olmadığından boş oturmak.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir kişinin dükkanında hiç müşterisi olmaması, kimsenin alışverişe gelmemesi sonucu kişilerin boş oturması, satış yapamaması anlamlarını taşır.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ