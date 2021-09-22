Sınıf Eş Anlamlısı – Sınıf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelime anlamı olarak; okullarda, yıllık öğrenime göre öğrencilerin ayrıldıkları bölümlerden her biri olarak tanımlanırken öte yandan ders okutulan alan, yer, derslik gibi anlamları da bulunmaktadır. Kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamlıları bulunan sınıf eş anlamlısı da bu kapsamda merak ediliyor. Hem ders işlenen yeri hem de bir topluluğu temsil edebilmesi özelliği ile pek çok yelpazede tercih edilebilen bir kelime olarak da bilinir. Buna göre; sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıfın eş anlamlısı olan sözcük…

SINIF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sınıf eş anlamlısı olan 3 kelime bulunur. Bunlar; dershane, derslik ve klas kelimeleridir. Sınıf kelimesi pek çok anlamı barındırdığından farklı alanlarda hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'na göre anlamları ise şu şekildedir;

*Derslik

*Çeşitli amaçla oluşturulmuş topluluklar

*Yıllık öğrenime göre öğrenciler için ayrılan her bölümden biri

*Takımlardan oluşan birlik

*Belirli ortak noktaları bulunan nesneler öbeği

*Nitelikleri veya önemliliklerine göre kişilerin veya nesnelerin ayrıldığı topluluk

*Toplum içerisinde aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan ve aynı şartlarda yaşayan insan grubu

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı