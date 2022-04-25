Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 148 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 148 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12,63 gram eroin, 0,96 gram metamfetamin, 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kg kaçak çay, 310 adet puro, 106 kilogram nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 adet cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 adet güneş gözlüğü, 172 adet muhtelif inşaat malzemesi, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.