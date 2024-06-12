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Haberler Eğitim Haberleri Sıska Eş Anlamlısı Nedir? Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 12.6.2024 15:14 Son Güncelleme: 12.6.2024 15:14

Sıska Eş Anlamlısı Nedir? Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına karşılık anlı anlama gelen ve birbirlerinin yerine kullanılan kelimelere denir. Özellikle gazetelerin bulmaca köşelerinde veya Türkçe test sorularında sıklıkla eş anlamlı kelimelerle alakalı sorularla karşılaşılabilmektedir. Sıska kelimesi de dilimizde diğer birçok kelime gibi eş anlamlı bir karşılığı vardır ve sıska kelimesinin eş anlamlı sözcüğünün de kullanımının yaygın olması sıska eş anlamlısı nedir sorusunun cevabının bilinmesine ve sıska kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımının günümüz dilinde oldukça yaygın olmasına neden olmaktadır.

Sıska Eş Anlamlısı Nedir? Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle günlük ifadelerde kilolu olmayan, ince, kilosuz insanlar için kullanılan sıska kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük ifade dilinde daha çok kullanılmaktadır.

Sıska Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre sıska kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak karşımıza zayıf kelimesi çıkmaktadır.

Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sıska kelimesinin eş anlamı olan zayıf kelimesinin kullanımı ifade dilinde sıska kelimesinden daha yaygındır.

Yaşına ve boyuna göre oldukça zayıf olan o çocuk yine de sağlıklı vücuduyla dikkat çekiyordu.

Futbolda zayıf ve çelimsiz futbolculara yetenekli olsalar bile artık yer olmamaktadır.

Aşırı kilonun hastalıklara neden olması gibi aşırı zayıflıkta belli başlı hastalıklara neden olmaktadır.

Zayıf görünümlü o adamın çene yapısı oldukça dikkat çekiciydi.

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Sıska Eş Anlamlısı Nedir? Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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