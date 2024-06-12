Sıska Eş Anlamlısı Nedir? Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle günlük ifadelerde kilolu olmayan, ince, kilosuz insanlar için kullanılan sıska kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük ifade dilinde daha çok kullanılmaktadır.

Sıska Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre sıska kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak karşımıza zayıf kelimesi çıkmaktadır.

Sıska Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sıska kelimesinin eş anlamı olan zayıf kelimesinin kullanımı ifade dilinde sıska kelimesinden daha yaygındır.

Yaşına ve boyuna göre oldukça zayıf olan o çocuk yine de sağlıklı vücuduyla dikkat çekiyordu.

Futbolda zayıf ve çelimsiz futbolculara yetenekli olsalar bile artık yer olmamaktadır.

Aşırı kilonun hastalıklara neden olması gibi aşırı zayıflıkta belli başlı hastalıklara neden olmaktadır.

Zayıf görünümlü o adamın çene yapısı oldukça dikkat çekiciydi.