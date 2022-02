İşte 10 soruda barajsız YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajları kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun ( YÖK ) aldığı bu kararla her yıl 1 ya da 2 eksik soru yaptığı için baraj altında kalan ve bu nedenle tercih yapamayan aday artık olmayacak. Puanı hesaplanan her aday tercih yapabilecek. YKS artık bir eleme değil, sıralama sınavı oldu. "Açıkta kaldım" sıkıntısı sona erdi. Her yıl sınava giren 2.5 milyona yakın adaydan 1 milyona yakını barajı geçemediği için tercih yapamıyordu, bir sonraki yıl sınava giriyordu. SABAH'a konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Rekabeti artıracak bir değişiklik yaptık" dedi. YKS'deki değişikliği SABAH'a değerlendiren uzmanlar ise "Artık Türkiye'de 80'lerde, 90'larda olduğu gibi üniversite sıkıntısı yok. Kontenjanlar yeterli. Dolayısıyla YKS'nin bir eleme değil, sıralama sınavına dönüşmesi gerekiyordu. Oldukça yerinde bir karar" dedi. Peki bu değişiklikler ne anlama geliyor? Tercihler nasıl yapılacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda yeni YKS:Bir adayın 2 yıllık yani ön lisans programlarını tercih edebilmesi için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden ( TYT ) Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin herhangi birinden 0.5 ham puan alması yani yarım net çıkarması gerekiyor.Yeni düzenlemeye göre 0.5 ham puan kuralını TYT, AYT ve YDT'de yerine getirenlerin puanları hesaplanacak ve bunların üzerine 0.12 ile çarpılacak ortaöğretim başarı puanı eklenecek.Tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik gibi alanlarda başarı sırası barajı sürüyor. Hukuk bu yıl ilk 100 binden öğrenci alacak. Tıpta başarı sıralaması 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, mühendislikte 300 bin.4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için adayın Sayısal (SAY), sözel (SÖZ) ya da Eşit Ağırlıklı (EA) puanlarından birinin hesaplanması gerekiyor. Adayın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) puan türüne ilişkin iki testin en az birinden yarım net çıkarması gerekiyor.135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu. Bu değişiklik özellikle uzun paragraf soruları nedeniyle "Süre yetmedi" şikâyetini de ortadan kaldırmış oldu. AYT'nin süresinde değişiklik yapılmadı. Süre 180 dakika olacak.Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS'ye başvuru yapmaları gerekecek.Özel yetenek için gereken TYT'de 150 puan şartı da kaldırıldı. Üniversiteler kaç puandan öğrencinin başvurabileceğini kendileri belirleyecek.18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'nin başvuru kılavuzu "https:// osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı. Başvurular, 7 Mart'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.TYT'de 200 puan alanların bu puanı iki yıl kullanmaları da bu yıl son buluyor. 2023 yılında artık bu uygulanmayacak. Ancak TYT-2021 puanı 200 ve üzerinde olanlar bu puanı 2022 YKS'de kullanabilecek.Uygulama devam ediyor. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, baraj puanlarının kaldırılmasıyla ilgili "Herkes üniversiteli olacak", "1 net yapan bile üniversiteye girebilecek" gibi eleştirilere SABAH'a yaptığı özel açıklamayla cevap verdi.Sistem aslında değişmedi. Puanı hesaplanan her öğrenci tercih hakkı imkanı kazanacak. Bu istediği programa girecek anlamına gelmiyor. İlgili program zaten puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak. Yani o programı tercih eden en yüksek puanlı öğrenciden en düşük puana doğru bir sıralamayla ilerleyecek. Bu adaylar arasında rekabeti artıracak bir düzenleme oldu.Geçen yıl üniversite sınavına giren adaylarla ilgili bir simülasyon çalışması yapıldı. Geçen yıl 2.6 milyona yakın aday YKS'ye girdi. TYT'de barajı geçip puanı hesaplanan aday sayısı 1 milyon 627 bin. Eğer geçen yıl baraj olmasaydı bu sayının 2 milyon 393 bin olacağını gördük. Aynı şekilde SAY puan türünde 390 bin aday tercih yapmaya hak kazanmış. Baraj olmasaydı bu sayı 1 milyon 67 bin olacaktı. Değişiklikle YKS'de artık eleme değil, başarı sıralaması ön plana çıkacak. Puanı hesaplanan her öğrenci artık tercih yapma hakkı kazanacak TYT'deki sürenin uzatılmasıyla ilgili de muazzam bir talep vardı. Sınav stresinin en önemli nedenlerinden biri süre sıkıntısıdır. Şimdi o konu da çözüldü. Süre baskısı kalktı. Adaylarımızın motivasyonu arttı.Kararın açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir aradaydık. Cumhurbaşkanımız bu değişikliğe destek verdi. 'Hayırlı olsun. Yerinde bir karar oldu. Hadi bismillah' dedi.