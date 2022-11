Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri Konu Anlatımı - Karbonmonoksit Zehirlenmesi Belirtileri ve Alınacak Önlemler

Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri her şeyden önce nefes alamama ve solunum yolu problemleridir. Sobadan çıkan zehirli gaz, kişinin nefes alamamasına neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmesi kaç saatte belli olur sorusunun cevabı bulunarak çok daha bilinçli şekilde zehirlenme olayına müdahale edilebilir. Gerekli bilinçlenme ile zehirlenmeden kaynaklı ölüm oranları azaltılabilir. Soba zehirlenmesi nasıl önlenir araştırması yazımızın devamında. İşte soba ve doğalgaz zehirlenmeleri konu anlatımı ile konunun detayları.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Belirtileri

Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmış kişilerin kanındaki hemoglobin maddesinin % 20'si karboksihemoglobine dönüşür. Bu da zehirlenmeye neden olur. Söz konusu zehirlenmenin birçok belirtisi görülebilir. Genel olarak hissedilen belirtiler şunlardır.

• Baş dönmesi ve baş ağrısı

• Bilinç kaybı

• Kusma

• Halsizlik

Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri görüldüğü anda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir. Belirtilerin ileri boyutlarda olması durumunda zehirlenme ölümle sonuçlanabilir.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Kaç Saatte Belli Olur?

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaklaşık 2 saat sonunda belli olur. 2 saat boyunca karbonmonoksit soluyan kişiler, ölümle sonuçlanacak zehirlenmeye maruz kalabilirler.

Karbonmonoksit (CO) zehirli bir gazdır. Tüp gaz, doğalgaz, benzin, gaz yağı, odun ve kömür gibi yakıtların tam olarak yanamaması neticesinde CO gazı açığa çıkar. Bu da ortamda yoğun şekilde duman oluşmasına neden olur. Gazın havadan hafif, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle ilk etapta hissedilemez. Bu nedenle CO gazına sinsi düşman ya da sessiz katil adı verilir.

Soba Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?

Soba zehirlenmesi ile her yıl birçok haber duyulur. Bu olayın büyük bir kısmı insanların konu ile ilgili tedbir almaması neticesinde gerçekleşir. Alınacak basit tedbirler ile karbonmonoksit zehirlenmesinin önüne geçilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz.

• Gece yatmadan önce sobaya herhangi bir yakıt atmayın.

• Gece en son sobaya attığınız yakıtın üzerinden 2 saat geçmiş olmalıdır.

• Lodos olan günlerde gece saatlerinde sobayı yakmayın.

• Sobanın baca havalandırmasının her zaman temiz olmasını sağlayın.

Yukarıdaki tedbirleri aldığınız sürece karbonmonoksit zehirlenmesi ölümcül sonuçlara ulaşmayacaktır. Karbonmonoksit zehirlenmesi genellikle gece şartlarında gerçekleşir. Çünkü insanlar sobada yanmamış ya da tam yanmamış malzemeler olduğunu gece saatlerinde hissetmezler. Bu da sobadaki olumsuzluğu fark etmemesine neden olur.

Alınacak tedbirler de genellikle gece saatleri ile ilgilidir. Konu ile ilgili medyaya yansıyan haberlerden de takip edildiği üzere, karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı olarak sabah kalktıklarında ölü olarak bulunan kişilere rastlanır. Kandaki oksijen azaldığı için zehirlenme meydana gelir ve kısa süre içerisinde müdahale edilmediğinde ölümcül vakalarla karşılaşılır.