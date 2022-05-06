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Giriş Tarihi: 6.5.2022 13:38 Son Güncelleme: 6.5.2022 13:38

Şöför Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Şoför Mü Şöför Mü?

Şöför Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Şoför Mü Şöför Mü?

TDK'da nasıl yazıldığı merak edilen kelimelerden biri de şofördür. Kelimenin şofür mü şöför mü olarak kullanıldığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Dilimizde bazen alışılagelen ağız farklılıkları nedeniyle bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Şöför de o kelimelerden biridir. Peki, şöför nasıl yazılır? TDK şöfor kelimesini nasıl doğru kabul etmektedir?

Türkçede kullanımı karıştırılan kelimelerden biri de şöfördür. Şöförün doğru yazılışını TDK'dan bakarak rahatlıkla öğrenebilmekteyiz. Kelimeyi hem şöför hem de şoför şeklinde pek çok yerde görebilirsiniz ancak şoför kelimesinin tek bir doğru kullanımı mevcuttur? Peki, kelimenin doğru yazılışı şoför mü şöför mü? TDK şoför nasıl yazılır? İşte, şoför kelimesinin hem doğru hem yanlış kullanımları...

Şöför Nasıl Yazılır?

Şoför kelimesini her ne kadar seslendirirken iki 'ö' şeklinde çıksa da şoförün doğru yazılışı 'şoför' şeklindedir. Şöför şeklindeki kullanımla sık sık karşılaşılıyor olunsa da bu yanlış bir kullanımdır.

Şoför mü şöför mü?

Mesleği araba kullanmak olan sürücü anlamına gelen şoför kelimesini şoför şeklinde de yazılmış halde görebilmeniz mümkündür. Hatta şefer olarak yazılmasa da o şekilde telaffuzlarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak 'şöför' şeklindeki kullanım yanlıştır. Kelimenin hem telaffuzu hem de yazılışı şoför şeklindedir.

Şoför TDK Yazımı

  • Şöför (Yanlış)
  • Şoför (Doğru)

Şoför Kelimesinin Cümle İçerisindeki Kullanımı

  • Taksi şoförleri genelde asabi olurlar. (Doğru)
  • Sana bu şöförlüğü kim verdi? (Yanlış)

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Şöför Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Şoför Mü Şöför Mü?
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